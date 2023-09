Com o marido e os filhos, Juliana Paes exibe beleza impactante na praia

Acompanhada da família, Juliana Paes exibe corpaço escultural ao curtir dia de sol na praia da Barra da Tijuca

A atriz Juliana Paes esbanjou muita beleza ao aparecer com a família na praia neste domingo, 24. Curtindo o dia ensolarado e quente, a famosa resolveu ir para a areia da Barra da Tijuca para se refrescar no mar e renovar o bronzeado.

Durante a aparição pública no local, a artista foi fotografada se divertindo com o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, e os dois filhos, Pedro e Antônio. Na água, ela apareceu com o amado, com quem até trocou abraços.

Após deixar o mar, Juliana Paes roubou a cena com suas curvas esculturais. De biquíni azul, a atriz esbanjou seu corpaço bem torneado enquanto acompanhava os herdeiros no passeio matinal. Para deixar a praia, ela colocou um vestido colorido de crochê.

Nas últimas semanas, a musa viajou com a família para um sítio, onde acabou renovando os votos com o esposo, com quem já está casada há 15 anos. Após compartilhar o vídeo do momento, a ex-global recebeu críticas por conta do figurino transparente que entrou na capela.

Veja as fotos de Juliana Paes com a família na praia:

Fotos: Dilson Silva/AgNews

Ana Maria Braga sai em defesa de Juliana Paes após look polêmico

A apresentadora Ana Maria Braga saiu em defesa da atriz Juliana Paes após a repercussão do look que ela usou na renovação dos votos de casamento. A atriz apareceu com um visual descontraído ao celebrar os 15 anos de casamento com Carlos Eduardo Baptista em uma capela na casa que alugaram com amigos. Porém, ela foi alvo de críticas nas redes sociais e Ana Maria decidiu defender a amiga.

Na renovação de votos, Juliana surgiu com biquíni branco e uma saída de praia com transparência. Agora, Ana Maria disse que a atriz pode usar o que quiser para celebrar o seu amor.

"Ela foi com os amigos passar o final de semana na beira da praia, e os amigos que estavam lá inventaram [a comemoração], o amigo que fez a renovação dos votos. Não tinha padre, não era uma coisa religiosa, é renovação de amor. Ela pode ir vestida como ela quiser. O que ela tinha de branco lá era uma robe, um robe branco maravilhoso. Ela estava linda. Quem não gostou, come menos. Porque ela estava linda”, disse a apresentadora no programa Mais Você, da Globo, nesta segunda-feira, 18.

Por fim, a comunicadora ainda mandou um recado para a atriz. "Ju, eu queria só mandar um beijo grande e desejar mais 15 anos desse casamento feliz. A gente ama você e continue celebrando o amor. É raro ficar 15 anos casado!”, afirmou.

