Com look recortado, Fernanda Motta chama atenção ao posar em Noronha: "Maravilhosa"

A modelo Fernanda Motta esbanjou beleza ao curtir o dia em Fernando de Noronha com um maiô recortado

A modelo Fernanda Motta impressionou os seguidores das redes sociais na noite desta segunda-feira, 17, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza durante suas férias em Fernando de Noronha.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a famosa chamou a atenção ao exibir seu corpo escultural fazendo várias poses na praia. Para curtir o dia no lindo cenário paradisíaco, ela apostou em um maiô recortado roxo, e um lenço na cabeça.

Ao dividir os registros, Fernanda deu detalhes sobre o seu dia. "Resumo do dia: um sol na praia. Um mar. Um lenço. Sem fotógrafo profissional (não que eu não ame). E um amor por esse lugar", escreveu a modelo na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a postagem de elogios.

Fernanda Motta relembra descoberta do câncer de mama

Fernanda Motta participou do programa Encontro e falou sobre a descoberta do câncer de mama e do tratamento. A modelo também falou sobre o autoexame, já que foi assim que ela descobriu um nódulo nos seios, e alertou sobre a necessidade de cuidar da saúde.

"Eu descobri através de um exame de toque. Sempre cuidei muito da minha saúde. Foi assim que eu descobri o nódulo, em um domingo, tomando banho. A gente tem que desmistificar esse nome tão forte. O câncer é uma doença séria, mas ele tem cura. Principalmente se você tem um diagnóstico precoce. É muito melhor a gente se cuidar e prevenir", afirmou.

"Acredito muito que a cabeça da gente é nosso guia. A cura vem da nossa cabeça. Se não forem 50%, no mínimo, 40% vêm da nossa cabeça. Se sua cabeça está mais positiva, as células do seu corpo vão te ajudar. O otimismo faz com que a gente tenha mais força. Eu não deixei de trabalhar, sempre mantive minha cabeça muito ocupada. Nunca pensei que seria o fim", ressaltou.