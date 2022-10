Com look preto recortado, Wanessa Camargo escandaliza com corpaço: ''Espetáculo''

Cantora Wanessa Camargo apostou em vestido preto arrasador e arrancou elogios dos fãs ao surgir poderosa na peça

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 07h37

A cantora Wanessa Camargo (39) surgiu arrasadora para sua volta aos palcos. Nesta quinta-feira, 13, a famosa compartilhou fotos toda produzida nos bastidores e impressionou com o look escolhido para o momento.

Nos registros publicados pela filha de Zezé Di Camargo (60) com Zilu Camargo (64), ela surgiu deslumbrante em um vestido preto de cetim nada básico.

Bem curtinha e com recortes, inclusive na barriga, a peça deixou o corpaço escultural de Wanessa Camargo à mostra. "Detalhes do look no backstage", exibiu ela.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de muitos elogios. "Espetáculo", exclamaram ao vê-la. "Mais linda do que nunca", admiraram outros.

Nos últimos dias, a cantora reagiu a uma declaração de Dado Dolabella (42). O ator publicou vídeos do ensaio da amada e se derreteu por ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Zezé Di Camargo fala sobre o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

O cantor Zezé Di Camargo falou o que acha da relação atual de Wanessa Camargo e Dado Dolabella após terem tido um namoro conturbado nos anos 2000. Em entrevista para o colunista Leo Dias, o artista sertanejo declarou o que pensa do ator estar com a filha novamente e logo após o fim do casamento dela com Marcus Buaiz.

"Fiquei surpreso sim, a primeira relação da Wanessa com o Dado foi muito traumática, não era uma relação que a gente queria pra ela naquela condição, começou uma relação nova com o Marcus construiu tudo isso que todo mundo sabe", falou resumidamente sobre o que aconteceu no passado.

