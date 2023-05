Com look justo, Cristiana Oliveira curte passeio de bicicleta no Rio de Janeiro

Cristiana Oliveira exibe sua boa forma ao ser flagrada durante passeio na orla do Rio de Janeiro

A atriz Cristiana Oliveira (59) aproveitou a manhã de folga nesta sexta-feira, 19, para curtir um passeio ao ar livre no Rio de Janeiro. A estrela foi andar de bicicleta na orla de uma praia carioca e foi flagrada durante o momento de exercício.

A estrela foi fotografada com um conjunto de ginástica azul justo ao corpo e uma blusa amarrada na cintura. Ela ainda surgiu com fones de ouvido para ouvir músicas durante o passeio no dia ensolarado.

Mais cedo, outra famosa também circulou pela orla carioca. A apresentadora Fátima Bernardes (60) saiu para correr perto da praia com seu namorado, o político Túlio Gadelha (35). Os dois foram vistos com looks de ginástica enquanto se exercitavam ao ar livre.

Fotos: JC Pereira / AgNews

Cristiana Oliveira reflete sobre a proximidade dos 60 anos

Perto de completar 60 anos de vida, Cristiana Oliveira refletiu sobre a maturidade. "É engraçado. Cheguei à conclusão de que realmente gosto de mim e não tenho medo de envelhecer. Fiz um trabalho preventivo, me cuidei e me cuido até hoje externamente e também espiritualmente, mentalmente... Eu continuo lendo muito, estudando muito e sinto que isso me mantém viva por dentro. Vejo minhas rugas, meu corpo mudando, mas acho normal. Se eu for me preocupar com tudo isso, já perco um pouco da minha vida", disse ela em entrevista na revista CARAS.

E ainda falou sobre o aprendizado com o passar dos anos. "Quando se chega a um momento de consciência da finitude, passamos a nos questionar: o que eu quero da vida? Eu não quero chegar aos 90 anos de idade sem ter vivido de fato. Então, faço tudo para que eu esteja no meu melhor, eu amo viver", contou.