Com decotão, Patrícia Poeta rouba a cena com corpaço escultural no 'Encontro': ''Linda''

Apresentadora Patrícia Poeta chamou a atenção ao apostar em look com recortes estratégicos para comandar seu programa

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 11h48

A apresentadora Patrícia Poeta (45) chamou a atenção nesta quinta-feira, 27, ao eleger um vestido preto e branco nada básico para comandar o Encontro, que recebeu Fátima Bernardes (59) como convidada.

Para a ocasião especial, a jornalista global apostou em um look com recorte estratégicos e impressionou com o decote bem marcado.

"Hoje o look foi P&B. Obrigada pela companhia, pessoal", mostrou Patrícia Poeta detalhes de sua roupa com um toque ousado e bem elegante.

Nos comentários da publicação, o internautas encheram a famosa de elogios. "Você estava simplesmente maravilhosa", admiraram os fãs. "Linda de todo o jeito", falaram outros.

Veja o look de Patrícia Poeta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta curte a tarde fazendo programa tipicamente paulista

Recentemente, Patrícia Poeta decidiu usar suas redes sociais para exibir o que fez durante a sua tarde livre. A apresentadora do Encontro decidiu fazer um programa tipicamente paulista e foi curtir uma feira de rua.

A artista então fez uma série de registros do momento, onde ela aparece comentou pastel com caldo de cana e frutinhas variadas, enquanto era tietadas pelos funcionários da feira e alguns clientes. Na ocasião, ela deu um show de simpatia ao tirar foto com todos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!