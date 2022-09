Patrícia Poeta curte a tarde fazendo programa tipicamente paulista: ''Adoro!''

Patrícia Poeta aproveitou sua tarde livre para fazer um programa tipicamente paulista

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 18h52

Nesta quarta-feira, 21, Patrícia Poeta (45) decidiu usar suas redes sociais para exibir o que fez durante a sua tarde livre. A apresentadora do Encontro decidiu fazer um programa tipicamente paulista e foi curtir uma feira de rua.

A artista então fez uma série de registros do momento, onde ela aparece comentou pastel com caldo de cana e frutinhas variadas, enquanto era tietadas pelos funcionários da feira e alguns clientes.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Hoje foi um dia de programa tipicamente paulista: pastel na feira e caldo de cana. Adoroooo! Aproveitei para conhecer a feira aqui do meu bairro, comprei umas frutas e já fiz umas amizades por aqui também… Galera simpática essa, viu?!! Ganharam mais uma cliente aqui! Beijo, pessoal! Até amanhã!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "É muita simpatia!", disse um. "Ta muito paulista essa gaúcha", escreveu outro. "Que pastel delícia!", falou ainda um terceiro.

Confira as fotos de Patrícia Poeta curtindo um programa tipicamente paulista:

Patrícia Poeta celebra participação de duplas sertanejas no Encontro

Na última terça-feira, 20, Patrícia Poeta recebeu no programa Encontro a participação de duas duplas sertanejas, Fernando e Sorocaba e Us Agroboy. A apresentadora usou suas redes sociais para celebrar a aparição dos sertanejos no programa, fazendo um post de agradecimento para ele.

"Fernando e Sorocaba e Us Agroboys juntos? Foi show d+! Brilharam no Encontro hoje! Obrigada pela companhia, pessoal! Amanhã tem mais!", escreveu ela na legenda do post em questão.

