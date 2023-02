Com biquíni sem alças, ex-BBB Emilly Araújo ostenta corpão sarado em meio à natureza

Emilly Araújo, campeã do BBB 17, curtiu o dia em meio à natureza ao lado de algumas amigas

Emilly Araújo (26) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em meio à natureza.

A campeã do BBB 17 aproveitou o dia ensolarado para fazer um passeio ao lado de algumas amigas no Rio de Janeiro, e impressionou os fãs ao exibir seu corpão sarado ao apostar em um biquíni verde sem alças.

Os cliques recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Gata demais", disse uma seguidora. "Que maravilhosa", escreveu outra. "Que lugar maravilhosa. Quanta energia", comentou uma admiradora. "Deusa maravilhosa", falou mais uma. "Sempre linda", afirmou uma fã.

Vale lembrar que Emilly participou da 17ª edição do Big Brother Brasil, e recentemente ela opinou sobre o reality, deixando claro que não acha que o confinamento seja uma boa ideia para todos. "Algumas pessoas próximas vieram me perguntar se deveriam ir para o BBB, minha resposta é e sempre vai ser: se tua sanidade mental vale a chance de ganhar um milhão e meio, vai! Eu só entrei pra sair da pobreza, pessoas que já tem profissão sólida e uma vida ok não deveriam ir", alertou.

Confira as fotos de Emilly Araújo de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emilly Araújo (@emillyaraujoc)

