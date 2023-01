Emilly Araújo afirma que BBB não é para todo mundo: "Não deveriam ir"

Emilly Araújo, campeã do BBB 17, também comentou a polêmica envolvendo a participante Giovanna Leão

A campeã do BBB 17, Emilly Araújo (26), aproveitou a estreia da Casa de Vidro, nesta terça-feira, 10, para opinar sobre o principal reality show da Rede Globo.

A modelo e influenciadora afirmou, em uma publicação no Twitter, que não acha que o confinamento seja uma boa ideia para todos.

"Algumas pessoas próximas vieram me perguntar se deveriam ir para o BBB, minha resposta é e sempre vai ser: se tua sanidade mental vale a chance de ganhar um milhão e mei, vai!", disse Emilly.

"Eu só entrei pra sair da pobreza, pessoas que já tem profissão sólida e uma vida ok não deveriam ir", avisou. Alguns fãs concordaram com ela.

"Concordo, se R$ 1,5 milhão mudará sua vida, entendo, mesmo correndo um sério risco de destruir seu psicológico, mas se é famoso, se queimar como muitos, acho burrice", afirmou uma.

A ex-BBB também comentou sobre a polêmica envolvendo a participante Giovanna Leão (25), que teve tweets antigos com conteúdos racistas resgatados por internautas.

"Hoje em dia o cancelamento está vindo antes de entrar no BBB?! Que loucura", disse Emilly.

BBB 17 teve polêmica de violência contra mulher; relembre caso

O ex-BBB Marcos Harter (43) voltou a ser destaque na mídia após ser alvo de uma polêmica sobre homofobia.

O caso se iniciou após o cantor Romero Ferro (29) comentar sobre a expulsão do médico do BBB 17. Na época, ele foi eliminado do programa após agredir Emilly Araújo, grande campeã da temporada.

"Essa cena do Marcos coagindo a Emilly é angustiante demais. Fico pensando o tanto de homem doente que oprime mulheres no mundo. O tanto de mulher que se cala!", disse Romero.