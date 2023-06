Com biquíni PP, Cris Vianna deixa a virilha à mostra em fotos ousadas

Aos 46 anos, Cris Vianna eleva a temperatura das redes sociais ao mostrar fotos com biquíni mínimo e ostenta o quadril poderoso

A atriz Cris Vianna agitou as redes sociais neste sábado, 10, ao compartilhar fotos apenas de biquíni. A musa elevou a temperatura da internet ao colocar o seu corpaço sarado para jogo ao renovar o bronzeado em uma praia.

Nas fotos, a estrela posou usando apenas um biquíni mínimo e estampado, que deixou à mostra suas curvas impecáveis. Tanto que ela recebeu vários elogios nos comentários das fotos. “Maravilhosa!”, disse um seguidor. “Muito linda”, afirmou outro. “Que deusa”, declarou mais um. “É perfeita”, afirmou outro.

Há poucos dias, a atriz Cris Vianna viajou para Londres, na Inglaterra, para assistir a um show da cantora Beyoncé e aproveitou turistar pela cidade. Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo da viagem e falou sobre o motivo de seu passeio.

"Eu me dei de presente essa viagem e pude assistir pela 2º vez a MUSA BEYONCÉ. A primeira vez foi aqui no Brasil, mas confesso que essa foi particularmente incrível!!! Ele é SURREAL, me emocionei várias vezes. Fui para Londres e depois Portugal. Me diverti e voltei renovada! Agradeço ao meu amigo de anos @tiagoreislive pelo carinho e parceria. Agora estou de volta e mais feliz ainda", afirmou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cris Vianna (@crisvianna)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cris Vianna (@crisvianna)

Look ousado

Recentemente, a atriz Cris Vianna arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao surgir usando um look poderoso. No Instagram, a artista publicou uma foto em que aparece usando um vestido justo, amarelo e cheio de brilho, que deixou suas pernas torneadas em destaque, já que o modelo era curtíssimo.

Ela ainda completou toda a produção com uma maquiagem forte, brincos e deixou os fios presos com um rabo de cavalo. Ao dividir o registro, Cris aproveitou para desejar uma boa sexta-feira aos seus fãs. "Boa sexta, seguimores", desejou ela na legenda da publicação.