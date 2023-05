Com barba, João Guilherme tira a camisa e seduz os fãs: 'Gato'

Filho do cantor Leonardo, João Guilherme arranca suspiros dos fãs ao mostrar o seu abdômen trincado em foto sem camisa

O ator João Guilherme (21) elevou a temperatura das redes sociais nesta quarta-feira, 10, ao aparecer sem camisa em uma nova foto. O rapaz ostentou o seu peitoral definido e o abdômen com gominhos ao posar em uma rua deserta.

Na foto, ele ainda ostentou o seu novo visual, já que agora está usando barba. Para completar o visual, ele apostou em brincos e colares.

Nos comentários da foto, os fãs fizeram elogios para ele. “Gato demais”, disse um seguidor. “É muita gostosura em uma foto só”, afirmou outro. “Que homem”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Aparência da mãe de João Guilherme agita a internet

Há poucas semanas, o ator João Guilherme participou do quadro Tem Ou Não Tem, do programa Caldeirão com Mion, da Globo, e virou assunto nas redes sociais por causa de sua mãe, Naira Ávila. Ele levou a mãe e alguns amigos para o ajudarem no quadro e a aparência da mãe dele chamou a atenção.

Os internautas ficaram chocados com o quanto ela parece ser jovem e poderia ser confundida com uma irmã dele. Inclusive, o apresentador Marcos Mion também falou sobre a semelhança de mãe e filho. “É a mãe dele sim! Que loucura”, disse o comunicador.

A mãe de João Guilherme tem 41 anos de idade. Ela é irmã mais velha do músico Pe Lu, ex-Restart, e viveu um romance com o cantor Leonardo quando era bailarina. Os dois viveram um affair quando o artista estava separado de Poliana Rocha e ela engravidou de João Guilherme.