Claudia Raia arrasa com macacão transparente e choca seguidores: "Musa"

Claudia Raia arrasa em ensaio fotográfico com macacão transparente e choca seguidores ao exibir seu corpo escultural; confira!

A atriz Claudia Raia deixou seus seguidores de boca aberta ao atualizar suas redes sociais. Nesta quarta-feira, 3, a artista surgiu com um look ousado e chocou a web ao exibir seu corpão escultural em look coladinho.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa surgiu com um macacão com recortes transparentes estratégicos, deixando seu físico impecável em evidência. Nos cliques, Claudia apareceu se arrumando e aproveitou para fazer uma sessão de fotos maravilhosa.

"Trabalho trabalho trabalho", escreveu ela em inglês na legenda da publicação. Nos comentários, seus fãs rasgaram elogios para as fotos. "Tão linda!", declarou a cantora Ivete Sangalo. "Lindeza", disse seu filho, Enzo Celulari."Minha musa", escreveu um internauta. "Belíssima", disparou outro. "Maravilhosa", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Filho de Claudia Raia surge com look estiloso ao visitar a mamãe no trabalho

Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais no último dia 25 ao compartilhar novos cliques do filho caçula, Luca. O menino, que completou 1 aninho em fevereiro, é fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

A atriz, que protagoniza o musical 'Tarsila, a Brasileira', encantou os fãs ao mostrar que o herdeiro foi visitá-la no teatro. Nos cliques postados no feed do Instagram, Luca aparece no camarim da mamãe, usando um look estiloso: camiseta branca, calça e tênis.

Ao dividir os registros, Claudia, que também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, de seu relacionamento com o ator Edson Celulari, se derreteu. "Dia de visitar a mamãe no trabalho", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs da atriz encheram a postagem de elogios. "Não aguento essa roupinha de gente grande, meu Deus", disse uma seguidora. "A Claudia só faz filho lindo, nunca vi", falou outra. "Gente, a mulher dá um show no palco, e ainda cuida do bebê no teatro. Ah não. Claudia, você não apresenta espetáculos, você é um espetáculo", afirmou uma fã.