Claudia Ohana esbanja beleza ao surgir curtindo pôr do sol: "Linda"

A atriz Claudia Ohana ganhou elogios dos seguidores ao compartilhar algumas fotos curtindo o pôr do sol

A atriz Claudia Ohana, de 60 anos, arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 22, ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece esbanjando toda sua beleza ao curtir o pôr do sol.

Nas fotos publicado no feed do Instagram, a artista, que está no ar na novela Vai na Fé, da TV Globo, interpretando a personagem Dora, surge sentada em uma varanda, usando um casaco e tomando café, enquanto aproveita o sol. "Cafezim com solzim", escreveu ela na legenda da publicação.

A postagem de Ohana encantou os seguidores, que encheram a publicação de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Ah, Claudia, você é uma inspiração. Sempre tão leve, jovial, contagiante. Sou seu fã", escreveu um internauta. "Musa", comentou uma fã.

Claudia, aliás, adora compartilhar com os seguidores fotos exibindo sua beleza natural. Recentemente, ela compartilhou uma sequência de fotos nas quais aparece sem maquiagem, durante o dia de folga, usando uma roupa branca, deitada em cima de uma almofada colorida, com seus cabelos espalhados. "Merecido day off", escreveu a atriz.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Ohana (@ohanareal)

Claudia Ohana dá show de beleza em clique de biquíni

A atriz Claudia Ohana parou tudo em sua rede social nesta última terça-feira, 20, ao compartilhar um vídeo se exibindo no espelho com um look inusitado. De biquíni, blusa de frio e meias, a famosa deu um show de beleza.

No registro, a artista aproveitou para esbanjar suas curvas em uma roupa de banho preto, de modelo cavado, e exibir o seu rosto de perto. Em frente ao espelho, ela se gravou e deu um zoom para mostrar todos os detalhes. A famosa aproveitou a oportunidade para afirmar sua idade e enaltecer a beleza natural da mulher. "Sim, me achando gostosa. Sim, 60 anos", declarou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!