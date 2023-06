De biquíni no frio, Claudia Ohana dá show de beleza: 'Sim, 60 anos'

Claudia Ohana dá show de beleza ao aparecer de biquíni e meias de frio em vídeo no espelho

A atriz Claudia Ohana parou tudo em sua rede social nesta terça-feira, 20, ao compartilhar um vídeo se exibindo no espelho com um look inusitado. De biquíni, blusa de frio e meias, a famosa deu um show de beleza.

No registro, a artista aproveitou para esbanjar suas curvas em uma roupa de banho preto, de modelo cavado, e exibir o seu rosto de perto. Em frente ao espelho, ela se gravou e deu um zoom para mostrar todos os detalhes.

Claudia Ohana aproveitou a oportunidade para afirmar sua idade e enaltecer a beleza natural da mulher. "Sim, me achando gostosa. Sim, 60 anos", declarou ela.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a musa. "Deusa", enalteceram os fãs. "Lindíssima", elogiaram. "Muito gata", falaram outros.

Veja o vídeo de Claudia Ohana:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Ohana (@ohanareal)

Claudia Ohana abre o jogo sobre vida sexual

Solteira, Claudia Ohana garante que está feliz sozinha. Em entrevista exclusiva à CARAS, ela abriu o jogo sobre o envelhecimento e a vida sexual. "Eu fiz 60 anos e as pessoas me perguntam se ainda faço sexo, se vou me aposentar. Essas são as perguntas quando você faz 60 anos. Como se no dia seguinte você parasse de fazer sexo, você tivesse que se aposentar. É um absurdo isso [...]", disse a atriz em um trecho da conversa.

Ela também falou sobre a vida de solteira. "Sempre fiquei muito bem sozinha, mas eu sinto falta, às vezes. É gostoso namorar, mas é gostoso ficar sozinho também. Outro dia estava pensando em como é bom chegar em casa e não ter DR. Quando tinha apenas 15 anos de idade, comecei a morar junto, então, é muito tempo de D.R. Não tenho idade mais para isso. Eu sinto mais falta de me apaixonar do que de namorar...", refletiu.

