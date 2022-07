Christine Fernandes faz mudança radical no cabelo

Christine Fernandes se despede do cabelo loiro e adere ao look castanho iluminado em transformação no visual

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 19h38

A atriz Christine Fernandes (54) está com novo visual! Nesta segunda-feira, 18, ela revelou que se despediu do cabelo loiríssimo para aderir aos fios em tom de castanho iluminado. A mudança foi feita pelo hairstylist Anderson Couto.

Nas redes sociais, a artista mostrou a foto do resultado da mudança no cabelo. “Quando a gente muda por fora, algo por dentro já mudou. E aí, o que você me diz sobre o novo visual? Pelas mãos do mago Anderson Couto”, disse ela na legenda.

Nos comentários, Fernandes recebeu vários elogios dos fãs. “Linda como sempre!”, disse um seguidor. “Ficou maravihosa”, declarou outro. “Você é linda com qualquer corte”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christine Fernandes (@chrisfernandesreal)

Novo trabalho de Christine Fernandes na TV

A atriz Christine Fernandes está no elenco da segunda parte da série Reis, da Record. De acordo com o colunista Flavio Ricco, do R7, ela interpretará Haviva, que será a mãe de Zeruia (Juliana Boller) e Davi (Cirillo Luna).

Antes disso, a atriz esteve nos elencos de Malhação – Toda Forma de Amar, de 2019, Orgulho e Paixão, de 2018, e O Rico e o Lázaro, de 2017.

A previsão é que a segunda parte de Reis seja exibida após Todas as Garotas Em Mim.