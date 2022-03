Chegou, Fox Wild Technique!

O terço superior da face onde se encontra nosso olhar, é a parte do corpo mais sensível e prejudicada pelo excesso de raios UV, perda de força muscular hereditária, processos hormonais e idade, afetando essa região da face deixando-a com um aspecto de cansaço, comprometendo a jovialidade.

O inovador tratamento desenvolvido pela empresária Erica Miguelia , já aprovado pelos órgãos responsáveis, se trata de um método minimamente invasivo, que rejuvenesce o terço superior da face e elevar a cauda da sobrancelha, atuando no fortalecimento e relaxamento dos músculos, além de proporcionar a harmonia facial com alinhamento das sobrancelhas que sofrem com divergência assimétrica.

A associação de um leve microagulhamento, com técnicas de massagens de relaxamento e fortalecimento muscular (efeito lifting), alinhada à ativos com tecnologia de produtos nano encapsulados que agem nas camadas da pele, sem causar desequilíbrio, de forma que além de repor, o tratamento estimula as propriedades de rejuvenescimento naturais, melhorando sua eficácia. A técnica inovadora foi desenvolvida exclusivamente para clientes e alunas do renomado Grupo Miguelia, composto pela Loveena Clinic, uma clínica de estética especializada em tratamentos faciais. Em Space a escola de capacitação de profissionais da área da beleza ou que queiram ingressar, e Femme9 marca de produtos desenvolvidos para o autocuidado.