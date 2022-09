Cauã Reymond exibe braços musculosos em foto e eleva a temperatura da web: "Um gato"

Ator Cauã Reymond surgiu exibindo os braços musculosos em novas fotos e arrancou elogios na web

Redação Publicado em 27/09/2022, às 09h33

Na última segunda-feira, 26, o ator Cauã Reymond (42) elevou a temperatura da web com sua beleza mais uma vez! Confortável, o galã exibiu os braços musculosos em novas fotos e arrancou elogios dos internautas.

No seu perfil do Instagram, Cauã Reymond surgiu em fotos estilosas, com óculos e uma regata, deixando os músculos em evidência.

Nos comentários da publicação, os seguidores do artista global aproveitaram para enaltecer a beleza de milhões de Cauã, como Susana Vieira, que escreveu: "Jesus! Ô lá em casa", seguida por um fã: "Que gato", disse ele.

Veja as fotos de Cauã Reymond:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Cauã Reymond entrega motivo para ter desistido da carreira internacional

O ator Cauã Reymond (42) decidiu desistir de almejar a carreira internacional, que vinha sendo comentada após sua participação como ator e produtor no longa “A Viagem de Pedro”. Em entrevista, Cauã disse que a carreira internacional deixou de ser uma meta depois do nascimento de sua filha, Sofia (10), com Grazi Massafera (40).

"Me lançar no mercado internacional já foi uma ambição, mas há 10 anos deixou de ser meu objetivo de vida. Quando Sofia, minha filha, nasceu, eu percebi que o mundo era pequeno e o tempo, curto demais”, contou em entrevista para a revista 29 Horas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!