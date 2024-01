Carolina Dieckmann eleva a temperatura com fotos ousadas na piscina: "Delícia"

Ao curtir o verão com muita água, Carolina Dieckmann eleva a temperatura das redes sociais com novas fotos ousadas na piscina; confira!

A atriz Carolina Dieckmann deixou seus seguidores de queixo caído com novo álbum de fotos publicados em suas redes sociais. Nesta quarta-feira, 17, a famosa aproveitou uma tarde quente para se refrescar na piscina e fez alguns cliques ousados.

Em seu perfil oficial do Instagram, a loira esbanjou beleza natural ao surgir sem maquiagem. Nos cliques, ela apareceu sem biquíni e posou sensualmente enquanto brincava com a água para a câmera. "O verão... é delicia, mas tá muito quente, né? Alguém mais aí com vontade de morar dentro da piscina?", escreveu Carolina na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores lhe rasgaram elogios e se encantaram com as fotos. "Que delícia de verão", escreveu um fã. "Maravilhosa, princesa", enalteceu outro. "Meu Deus, que fotos perfeitas", declarou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann encanta seguidores com cabelo impecável

Na última segunda-feira, 15, Carolina Dieckmann impressionou seus seguidores com um ensaio fotográfico publicado em suas redes sociais. A atriz exibiu sua beleza impecável para os fãs, que se encantaram com o seu cabelo.

Em seu perfil oficial do Instagram, Carolina chamou a atenção ao exibir seu longo cabelo loiríssimo. No álbum de fotos, ela exibiu sua maquiagem super natural e ainda posou com uma calça jeans super diferentona, complementada por uma camiseta do David Bowie.

"Gata jogada na make da @cleidearaujo", escreveu a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores encheram a musa de elogios. "Dá não, você é absurdaaaaa de linda", disse um fã. "Dona da beleza", declarou outro. "Você é surreal", disparou mais um.

O destaque, no entanto, foi para suas madeixas, que foram muito comentadas. "CAROLINA O CABELOAAAAAAAAA", escreveu um internauta. "Esse cabelo ta muito lindo meu Deus", enalteceu outro. "Ela joga o cabelo…", disse mais um.