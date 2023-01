Carol Peixinho passa a tesoura no cabelo e Thiaguinho elogia

Thiaguinho deixa comentário em foto da namorada, Carol Peixinho, com novo visual nas redes sociais

A influenciadora digital e ex-BBB Carol Peixinho (37) está com novo visual! Ela se despediu do cabelão comprido e aderiu a um corte pouco abaixo dos ombros. A mudança foi revelada por ela em um post nas redes sociais nesta semana.

“Quando está na lua nova... A gente corta!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, o namorado dela, o cantor Thiaguinho (39), fez questão de elogiar a amada pelo novo visual poderoso. “Nossa... Você está mais maravilhosa, hein!”, contou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Carol Peixinho fala da relação com Fernanda Souza, ex-mulher do seu namorado

Há pouco tempo, Carol Peixinho revelou como é sua relação de convivência com a apresentadora e atriz Fernanda Souza, que é ex-mulher do seu namorado, Thiaguinho. Como o ex-casal mantém uma boa relação após a separação, ela contou que também tem uma boa convivência com Fernanda.

“As pessoas não estão preparadas para esse assunto [de ter amizade com a ex do namorado].Galera, vamos evoluir que é bom demais! Somos pessoas evoluídas, eu, Fernanda, Thiago e Duda. Ela é uma das melhores amigas de Thiago e sei disso desdeo princípio e achei maravilhoso”, disse ela, citando também a namorada de Fernanda Souza, Eduarda Porto.

Então, ela falou sobre a admiração pela amiga. “Fernanda se tornou minha amiga. A gente se fala semanalmente, troca muita ideia. É uma mulher muito espiritualizada, uma queridíssima! Só acrescenta na amizade com a gente”, afirmou.