Carol Peixinho exibe barriga negativa em dia na praia: ''Tão linda''

Sem o namorado, o cantor Thiaguinho, ex-BBB Carol Peixinho exibe corpaço sarado em dia na praia

A ex-BBB Carol Pexinho esbanjou sua boa forma ao fazer fotos na praia. Nesta quinta-feira, 14, a influenciadora fitness compartilhou cliques curtindo o dia de sol e chamou a atenção com seu físico sarado.

Sem o cantor Thiaguinho na ocasião, a musa apareceu sentada na areia usando um biquíni estiloso de cor vermelha. Além de renovar o bronzeado, Carol Peixinho aproveitou para dar um mergulho no mar e comer um coco.

"Salvador & Praia & Mar & Sol & … Me recarrega", disse ela na legenda do post. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Tão linda", admiraram a ex-participante de No Limite. "Divando", falaram outros ao verem os registros.

Em um namoro com o cantor Thiaguinho, recentemente, Carol Peixinho comentou sobre o desejo de ter filhos com o amado. Vale lembrar que o casal assumiu o namoro em fevereiro de 2022 após rumores de que estavam juntos.

Ainda nos últimos dias, Carol Peixinho impressionou ao surgir treinando. No vídeo, ela chamou a atenção com suas curvas bem torneadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Thiaguinho fala sobre casamento e ciúmes de Carol Peixinho

O cantor Thiaguinho falou um pouco sobre sua relação com ex-BBB Carol Peixinho. Em conversa com a CARAS Digital, o artista comentou se é um namorado ciumento ou se sofre de ciúmes da amada por conta das fãs. Além disso, o famoso revelou se deseja subir ao altar mais uma vez na vida e se quer ter filhos.