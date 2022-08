Carol Macedo exibe corpo sarado em clique de biquíni cavado: "Perfeita"

A atriz Carol Macedo elevou a temperatura das redes

Carol Macedo (29) arrancou suspiros dos seguidores na noite desta quinta-feira, 18, ao exibir seu corpão sarado.

A atriz compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece em um cenário paradisíaco, usando um biquíni cavado e óculos escuros.

As curvas e a barrigada sarada da artista chamou a atenção dos internautas, que rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Você é sempre um arraso", afirmou uma internauta. "Roubou toda a beleza do mundo", falou uma fã.

Confira a publicação de Carol Macedo de biquíni:

Declaração para o marido

No último dia 10, o marido de Carol Macedo completou mais um ano de vida e a atriz fez questão de comemorar a data. Nas redes sociais, ela compartilhou um clique romântico do dia do seu casamento com Rafael Eboli e escreveu um trecho da música Cuatro Coplas de Luna, de Javier Limón. "Cuatro maneras tengo de amarte. Cuatro estaciones para cantarte. Cuatro serán las farolas morunas. Que alumbrarán cuatro coplas de luna. Feliz Aniversário, meu amor", declarou a artista na publicação.

