Com clique romântico, Carol Macedo se declara no aniversário do marido: "Meu amor"

A atriz Carol Macedo postou uma foto do dia do seu casamento com Rafael Eboli e se declarou para o marido nas redes sociais

Carol Macedo(29) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial ao marido, Rafael Eboli, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 10.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um clique romântico do dia do seu casamento. Na imagem, ela e o amado aparecem trocando olhares apaixonados, e na legenda ela escreveu um trecho da música Cuatro Coplas de Luna, de Javier Limón.

"Cuatro maneras tengo de amarte. Cuatro estaciones para cantarte. Cuatro serán las farolas morunas. Que alumbrarán cuatro coplas de luna. Feliz Aniversário, meu amor", declarou Carol na publicação.

Carol e Rafael se casaram em abril deste ano em uma cerimônia ao ar livre no interior de São Paulo. No Instagram, a atriz, que fez parte do elenco da novela Quanto Mais Vida, Melhor, da Globo, surgiu belíssima com um vestido de noiva sofisticado e com um véu enorme. "Meu dia!", legendou ela que recebeu felicitações de amigos famosos e anônimos.

Confira a publicação de Carol Macedo no aniversário do marido:

Look ousado

No último dia 3, Carol Macedo completou 29 anos de vida e mostrou toda a sua beleza em uma nova foto em que apareceu só de body preto em uma imagem feita para um novo ensaio fotográfico. Na imagem, a atriz investiu no 'carão' ao posar com a expressão séria e revelou que tem uma tatuagem na região do quadril, perto da virilha. O modelito cavado deixou a tatuagem em evidência e também a boa forma da musa.

