Carla Diaz elege look estiloso e monocromático para curtir show dos Backstreet Boys

A atriz Carla Diaz apostou no estilo ao escolher look inspirado em Britney Spears para ir ao show da boy band Backstreet Boys

Nesta última sexta-feira, 27, a boy band Backstreet Boys se apresentou em São Paulo. Quem estava na plateia era a atriz Carla Diaz.

A artista surgiu esbanjando beleza e estilo ao comparecer com um look monocromático. A ex-BBB usava um vestido jeans e carregava uma bolsa preta.

O vestido todo jeans remetia aos anos 2000, lembrando uma peça também toda jeans usada pela cantora Britney Spears durante uma premiação em 2001.

“A Britney Spears veio assistir os Backstreet Boys”, escreveu a participante do BBB 21 na legenda das fotos tiradas por Gabriel Correia.

Os fãs de Carla adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação feita no Instagram da artista. “A mais gata, certeza”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Como pode ser tão perfeita?”.

Memórias!

Recentemente, Carla compartilhou em seu Instagram uma série de fotos de um ensaio que fez com borboletas. A atriz explicou que as borboletas tem um significado especial para ela, que remetem a época de sua vida em que foi diagnosticada com câncer na tireoide.

“A borboleta tem um significado importante na minha vida e minha relação com ela é algo muito forte, além do que eu consiga descrever... Depois do meu câncer de tireóide - que tem o formato de borboleta - tudo com borboleta se tornou grande!”, explicou.