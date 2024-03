Cantor Rick impressiona com resultado da harmonização facial

Mudou muito? O cantor Rick Sollo passou pela harmonização facial e compartilhou fotos para comparar o antes e depois

O cantor Rick Sollo, que faz dupla com Renner, está com novo visual! Nos últimos dias, o artista passou pela harmonização facial e mostrou fotos de antes e depois nas redes sociais.

Nas imagens, ele mostrou que amenizou as linhas de expressão do seu rosto para redefinir sua aparência.

Nos comentários das fotos, os fãs aprovaram a mudança e elogiaram o artista. “O que era bom, ficou melhor ainda”, disse um seguidor. “Ficou supernatural”, declarou outro. “Ficou perfeito, sem exageros, bem natural. Gostei das sobrancelhas, perfeitas!”, escreveu mais um.

Andressa Urach passou por cirurgia plástica

A modelo Andressa Urach passou por uma cirurgia plástica com vários procedimentos de uma única vez. A cirurgia aconteceu na manhã desta sexta-feira, 15, e a artista está em recuperação no hospital.

A estrela passou pela cirurgia para remover algumas costelas para afinar a cintura e também aproveitou para mexer em outras partes do corpo. De acordo com o site Quem, ela fez uma lipoaspiração e também colocou próteses para aumentar o tamanho das mamas.

Antes da cirurgia, ela comemorou a oportunidade de mexer nas questões estéticas que tanto queria. "Estou muito feliz. É uma cirurgia que eu queria fazer há pouco tempo, só que estava esperando para fazer com o cirurgião certo, que fosse qualificado e entendesse do que se trata. Vou ficar mais acinturada, mais linda. Eu não vou fazer só a costela, vou fazer outras coisas mais. Vou retirar as minhas costelas e ficar com a cintura bem fininha”, disse ela.