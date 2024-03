Andressa Urach passa por cirurgias plásticas. Saiba o que ela fez

Andressa Urach é operada para retirar algumas costelas e aproveita para fazer mais procedimentos estéticos na cirurgia

A modelo Andressa Urach passou por uma cirurgia plástica com vários procedimentos de uma única vez. A cirurgia aconteceu na manhã desta sexta-feira, 15, e a artista está em recuperação no hospital.

A estrela passou pela cirurgia para remover algumas costelas para afinar a cintura e também aproveitou para mexer em outras partes do corpo. De acordo com o site Quem, ela fez uma lipoaspiração e também colocou próteses para aumentar o tamanho das mamas.

Antes da cirurgia, ela comemorou a oportunidade de mexer nas questões estéticas que tanto queria. "Estou muito feliz. É uma cirurgia que eu queria fazer há pouco tempo, só que estava esperando para fazer com o cirurgião certo, que fosse qualificado e entendesse do que se trata. Vou ficar mais acinturada, mais linda. Eu não vou fazer só a costela, vou fazer outras coisas mais. Vou retirar as minhas costelas e ficar com a cintura bem fininha”, disse ela.

Andressa Urach apresenta seu novo namorado

A musa Andressa Urach revelou que está namorando. Há pouco tempo, ela exibiu uma foto com novo eleito após um jantar romântico e assumiu a relação amorosa entre eles.

O novo namorado dela é o ator e modelo Lucas Matheus, que também produz vídeos de conteúdo adulto. Ao apresentar o amado, Urach contou que eles vivem um relacionamento aberto e que ela impôs uma condição para ele fazer vídeos ousados para a internet.

"Oficialmente namorando. Nosso relacionamento é aberto, mas somente com a autorização um do outro para se relacionar com outras pessoas. Obs: que fique claro, sou ciumenta, então nas gravações héteros não tem cena de beijo", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Andressa Urach é influenciadora digital e também produz conteúdo adulto para a internet.