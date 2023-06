Camilla Camargo impressiona ao exibir corpão sarado em clique de biquíni: "Gata"

A atriz Camilla Camargo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar foto de biquíni

Camilla Camargo adora dividir momentos do seu dia a dia com os seguidores das redes sociais, e nesta quinta-feira, 1, não foi diferente, tanto que ela chamou a atenção dos seguidores ao exibir uma nova foto exibindo seu corpo escultural.

A atriz aproveitou o dia de TBT para compartilhar no feed do Instagram uma foto em que mostra suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni azul. Na imagem, a filha de Zilu e Zezé Di Camargo aparece fazendo pose em meio a natureza.

Na legenda da publicação, Camilla falou sobre o dia da foto. "TBT de um pouco de sol em pleno outono", escreveu a artista, que aparece usando óculos escuros e os fios preso com um coque.

Os internautas ficaram impressionados com o corpaço da famosa e encheram a postagem de curtidas e elogios. "Gata", disse uma seguidora. "Belíssima", escreveu outra. "Bem menininha", comentou uma fã. "Linda como sempre", afirmou mais uma. "Que mulher maravilhosa", falou uma admiradora.

Vale lembrar que a atriz é casada com Leonardo Lessa, com quem tem dois filhos, Joaquim, que está com três anos, e Julia, que tem dois. Recentemente, o casal completou oito anos de relacionamento, e ela fez questão de comemorar a data, compartilhando uma foto em que aparece dando um beijo apaixonado no amado, e se declarou para ele, ressaltando que foi o "beijo mais certo" da sua vida. "8 anos do beijo mais certo da minha vida. 8 anos não são 8 dias né, Leonardo, rs! Te amo…", escreveu a artista, acrescentando as hashtags 'pra sempre' e 'viva nós'.

Confira a foto de Camilla Camargo de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Declaração para a mãe

Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto em que aparece agarradinha com a mãe, Zilu Camargo, e se declarar para ela. A socialite, que mora em Miami, nos Estados Unidos, estava há alguns anos sem visitar o Brasil, e retornou ao país para curtir o Dia das Mães com os filhos.

"Dizer que te amo é pouco, dizer que você me inspira não condiz com a sua real representatividade na minha vida… mãe, você sou eu, eu sou você, carregamos uma na outra afinal somos mãe e filha, um elo que não existe maior. Hoje como mãe eu entendo mais do que nunca que ninguém me ama como você, que somos muito além do que gestos e palavras, somos o mesmo coração. Obrigada por ser quem você é, exatamente do se jeito. Que sorte a minha de ser parte de você. Te amo para além dessas e de todas as vidas", falou a artista.

