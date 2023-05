Camilla Camargo surge aos beijos com o marido ao comemorar 8 anos de união: "Viva nós"

A atriz Camilla Camargo postou um foto beijando o marido, Leonardo Lessa, e se declarou ao comemorar a data especial

Camilla Camargo(37) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta sexta-feira, 5, ela completou oito anos ao lado do marido, Leonardo Lessa, e fez questão de comemorar.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece dando um beijo apaixonado no amado, e se declarou para ele, ressaltando que foi o "beijo mais certo" da sua vida.

"8 anos do beijo mais certo da minha vida. 8 anos não são 8 dias né, Leonardo, rs! Te amo…", escreveu a artista, acrescentando as hashtags 'pra sempre' e 'viva nós'. Os dois, vale lembrar, são pais de Joaquim (3) e Julia (2).

Os fãs da artista ficaram encantados com a postagem, e parabenizaram o casal. "Casalzão", disse uma seguidora. "Que Deus continue abençoando essa união", escreveu outra. "Parabéns, que Deus conceda muitos e longos anos de união!", desejou uma fã.

Confira a declaração de Camilla Camargo para o marido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Festa de aniversário da filha caçula

No dia 22 de março, Camilla Camargo reuniu os familiares e amigos para comemorar o aniversário de dois anos da filha, Julia, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa. A caçula do casal completou mais um ano de vida no dia 17.

A festa luxuosa da menina contou com o tema 'Baby Shark', e foi realizada em Alphaville, São Paulo. O evento contou com a presença do avô Zezé Di Camargo e sua noiva, Graciele Lacerda, da tia Wanessa Camargo e seu namorado, Dado Dolabella, do tio Igor e sua companheira Amabylle, os padrinhos da aniversariante, Luciele Camargo e o ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Denílson, e muitos outros.

Nas redes sociais, Camilla postou alguns detalhes da festa e celebrou a vida da filha. "Comemorar o aniversário de um filho é sempre um presente, brindar sua vida, suas conquistas. Sou muito abençoada e grata pela vida da minha filha, a Julia. Ela veio pra me ensinar tanta coisa, principalmente como o amor de mãe é infinito e sem limites. Agradeço a todos que me ajudaram a realizar esse momento para ela", disse a atriz, que também é mãe de Joaquim.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!