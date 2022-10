Camila Queiroz sensualiza na cama em ensaio fotográfico: ''Mulher espetacular''

Com vestido preto decotadíssimo, Camila Queiroz eleva a temperatura da web com fotos na cama

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 13h45

Camila Queiroz (29) deu o que falar ao compartilhar registros de um ensaio fotográfico. Sensualizando, a atriz apostou em um look ousado e arrancou elogios dos seguidores com a beleza.

Para a sessão de fotos, a musa elegeu um vestido curto com decote profundo no formato de chamas. Nos cliques, ela posa no telefone em cima da cama.

"Alô? Sim, te vejo mais tarde no @altashoras", alertou ela na legenda da publicação.

Até mesmo o marido, Klebber Toledo (36), babou nas imagens da esposa. Nos comentários, ele colocou vários emojis de foguinho e palmas.

"A mulher mais sexy do Brasil", disparou uma seguidora; "Meu deus que mulher espetacular", comentou outra; "A maior que temos sim", disse um terceiro; "Meu Deus que perfeição", declarou mais uma.

CAMILA QUEIROZ VOLTA PARA A GLOBO APÓS POLÊMICA NOS BASTIDORES DE VERDADES SECRETAS 2

A atriz Camila Queiroz (29) está de volta à Globo! Depois de se afastar da emissora após ter tido seu contrato encerrado em novembro de 2021, a mulher de Klebber Toledo (36) compartilhou nesta terça-feira, 11, em suas redes sociais os bastidores da gravação do programa Altas Horas.

A presença da artista no programa que irá ao ar no próximo sábado, 15, foi confirmada pela própria assessoria de imprensa dela, no site Notícias da TV. "O convite para Camila voltar à Globo tem um motivo: ela está no ar como a protagonista de Verdades Secretas 2, que começou a ir ao ar em uma versão mais leve para a TV na semana anterior. Ela interpretou a modelo Angel, que marcou sua de estreia como atriz na primeira temporada, em 2015."

