Camila Pitanga ostenta corpo escultural em dia de praia: "Deusa"

A atriz Camila Pitanga chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir exibindo seu corpaço enquanto curtia o dia na praia

Nesta quarta-feira, 24, Camila Pitanga impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural enquanto aproveitava o dia em uma praia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz exibiu seu corpo escultural ao surgir usando um biquíni fio-dental. Nos cliques, ela está toda sorridente, enquanto faz poses andando na areia e também no mar. "Venha, nega, vá", escreveu ela na legenda, citando o trecho de uma música do 'É o Tchan'.

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza da atriz. "Gata", disse a atriz e apresentadora Mônica Martelli. "Deusa", escreveu a atriz Débora Nascimento. "Que abundância", comentou uma seguidora. "Maravilhosa demais", afirmou uma fã.

Vale lembrar que Camila atuará em 'Beleza Fatal', primeira novela da plataforma de streaming HBO Max, interpretando a vilã Lola. A atriz encerrou seu contrato com a Globo em 2021, após 25 anos trabalhando na emissora.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Camila Pitanga surge em clique raro ao lado do pai

Camila Pitanga, de 46 anos, encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro ao lado do pai, o ator Antonio Pitanga, de 84 anos. Os dois assistiram juntos ao show do cantor Caetano Veloso, que aconteceu na Arena Jockey, no Jockey Club, localizado no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro.

Para o evento, a atriz surgiu usando um cropped, uma calça e um sapato branco, já o ator apostou em uma camisa com várias listras, uma calça e tênis branco, além de um chapéu. Ao dividir no feed do Instagram o clique em que aparece sorridente ao lado de Antonio, ela celebrou o momento entre pai e filha. "Meu paizão. Que sorte ter sua companhia pra Caetano Veloso", escreveu a artista na legenda da publicação. Confira a publicação!