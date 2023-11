Camila Pitanga surge em clique raro ao lado do pai: "Lindos demais"

A atriz Camila Pitanga encantou os seguidores ao postar um clique raro com o pai, o ator Antonio Pitanga

Camila Pitanga, de 46 anos, encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 14, ao compartilhar um clique raro ao lado do pai, o ator Antonio Pitanga, de 84 anos. Os dois assistiram juntos ao show do cantor Caetano Veloso, que aconteceu no último sábado, 11, na Arena Jockey, no Jockey Club, localizado no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro.

Para o evento, a atriz surgiu usando um cropped, uma calça e um sapato branco, já o ator apostou em uma camisa com várias listras, uma calça e tênis branco, além de um chapéu. Ao dividir no feed do Instagram o clique em que aparece sorridente ao lado de Antonio, ela celebrou o momento entre pai e filha. "Meu paizão. Que sorte ter sua companhia pra Caetano Veloso", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os internautas amaram a postagem e rasgaram elogios. "Lindos demais", disse uma seguidora. "Que amores", escreveu outra. "Lindo demais você e seu pai juntinhos", falou uma fã. "Vida cheia de axé para vocês", desejou mais uma admiradora.

Vale lembrar que Camila encerrou seu contrato com a Globo após 25 anos na emissora. "Não, isso não é um adeus – até porque após 25 anos eu posso dizer que a @TvGlobo é parte de mim [...]", postou a atriz em um trecho de sua despedida na ocasião. Atualmente, a atriz assinou contrato com a HBO Max, onde atuará na primeira novela da plataforma de streaming, Beleza Fatal, interpretando a vilã Lola.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Camila Pitanga esbanja beleza natural ao renovar o bronzeado

A atriz Camila Pitanga, de 46 anos, elevou a temperatura das redes sociais nesta última segunda-feira, 13, ao compartilhar algumas fotos esbanjando toda sua beleza natural. A atriz, que está no ar reprise de Mulheres Apaixonadas, da TV Globo, interpretando a personagem Luciana, chamou a atenção dos seguidores ao surgir usando um biquíni branco enquanto renovava o bronzeado. Confira as fotos!