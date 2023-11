Camila Pitanga esbanja beleza natural ao renovar o bronzeado

A atriz Camila Pitanga ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir aproveitando o dia ensolarado

Camila Pitanga, de 46 anos, elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feiram 13, ao compartilhar algumas fotos esbanjando toda sua beleza natural.

A atriz, que está no ar reprise de Mulheres Apaixonadas, da TV Globo, interpretando a personagem Luciana, chamou a atenção dos seguidores ao surgir usando um biquíni branco enquanto renovava o bronzeado.

Os cliques publicados pela artista no feed do Instagram recebeu diversas curtidas e elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Sempre lindíssima", falou uma fã. "A beleza em pessoa", comentou mais uma.

Vale lembrar que Camila está no elenco de Beleza Fatal, primeira novela do streaming HBO Max. Recentemente, a atriz surgiu caracterizada como sua nova personagem e falou sobre a vilã da trama. "Com vocês, Lola. Nasceu essa maldit... Ops, maravilhosa vilã. Beleza Fatal será a primeira novela original da HBO Max e só tenho uma coisa a dizer: apertem os cintos, a víbora tá on. Arrisca pegar uma carona?!", escreveu ela na legenda da publicação, que aparece com os fios mais cabelos mais longos e claros, e um look todo 'animal print'.

