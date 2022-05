Bruna Marquezine esbanja beleza e estilo em novos cliques

Bruna Marquezine postou várias fotos vestindo diversos looks e esbanjando beleza

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 21h02

Nesta quinta-feira, 26, Bruna Marquezine compartilhou em seu Instagram alguns cliques em que esbanjava estilo e beleza.

A atriz publicou oito fotos vestindo looks da grife do designer Yves Saint Laurant em que fazia carão e posava com um vestindo preto que deixava sua barriga.

Bruna também apareceu com dois terninhos, um era composto pelas cores vermelha e preto, e o outro era cinza e xadrez.

A amiga de Anitta ainda posou em um look composto por um terninho cinza escuro, um cropped preto, calças jeans e luvas azuis de couro.

Nos comentários, a influenciadora Bianca Andrade escreveu: "UAU". E a atriz Jessica Ellen , que está participando do Dança dos Famosos grávida, elogiou: "Genteee! Que linda".

