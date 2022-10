Bruna Biancardi deixa seguidores babando com foto de biquíni à beira da piscina

Bruna Biancardi exibe corpão com biquíni azul em dia de muito sol

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 21h28

Nesta quinta-feira, 6, a influenciadora Bruna Biancardi (28) deixou seus seguidores babando com uma foto nova de biquíni à beira da piscina. Em suas redes sociais, a morena aparece mostrando seu corpão em um dia de muito calor.

A foto publicada por Bruna em seu Instagram deixou seus fãs chocados com a beleza, tanto da influenciadora, quanto da paisagem, com uma praia que pode ser vista de fundo. À beira da piscina, ela posa deitada com um biquíni azul.

Nos comentários, os seguidores da influenciadora fizeram questão de exaltar toda a sua beleza. “Bela”, comentou uma. “Linda demais”, disse outra. “Deusa”, exclamou uma terceira. Além das inúmeras carinhas apaixonadas e corações enviados para Bruna.

Veja a publicação de Bruna Biancardi à beira da piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi mostra momentos de sua viagem por Alagoas

Bruna Biancardi publicou em suas redes sociais momentos de sua viagem por Alagoas, deixando seus seguidores encantados. No vídeo, ela aparece várias vezes de biquíni em praias, tomando banho de chuveiro, ou de vestido, entre outros momentos.

Na legenda da publicação em seu Instagram, Bruna escreveu: “Essa música e esses momentos..”. A beleza da modelo foi o que atraiu mais a atenção dos seguidores, exibindo seu corpão.