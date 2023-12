Bianca Andrade revela motivo para drástica mudança no visual

A influenciadora e empresária, Bianca Andrade compartilhou vídeo com dicas para mudar a forma como as pessoas te enxergam

Bianca Andrade compartilhou seu segredo para a drástica mudança no visual que protagonizou nos últimos anos. A influencer publicou um vídeo nas suas redes sociais, nesta quarta-feira, 20, explicando que a evolução nos seus looks e maquiagem foi origem de uma estratégia de imagem que ela criou com seu time para poder se posicionar melhor na mídia e mudar a forma como as pessoas a enxergam.

No post feito no seu perfil do Instagram, a ex-BBB conta que se vestia de forma mais infantil, com estampas florais, renda e apostava em muitas cores fortes. Mas, isso mudou com o tempo, graças ao seu desejo de ser encarada como a empresária que ela é.

Bianca ainda explicou que, para ser vista com mais seriedade pelo público, passou a apostar em tons neutros, alfaiataria, maquiagem mais simples e com um foco maior no seu olhar - e não mais na sua boca.

Além disso, Andrade contou que começou a se associar com veículos importantes para trazer mais autoridade para ela e passou a estudar comunicação, a fim de melhorar sua oratória e eloquência para poder se portar de forma mais assertiva.

