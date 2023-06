Bianca Andrade posa com novo visual e divide opiniões nas redes sociais: “Não dá”

A influenciadora Bianca Andrade mostrou para seus seguidores um pouco mais do seu novo visual e dividiu opiniões

Nesta quinta-feira, 29, Bianca Andrade deixou as redes sociais em polvorosa ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos mostrando seu novo visual. A influenciadora dividiu opiniões dos seguidores ao posar com um look preto e branco para debutar seu novo estilo.

A empresária mostrou o novo cabelo, que está mais longo e agora possuí uma franja que chama a atenção. O look escolhido pela mãe do pequeno Cris era composto por um blazer preto, uma blusa cropped branca que deixava sua barriga sarada à mostra e uma bermuda preta. Para completar o look, Bianca anda usava meias longas brancas e um sapato preto.

Na legenda da publicação, a ex-BBB comentou a similaridade do seu novo visual com a cantora Demi Lovato. Além da franja, o look no estilo “rockeira” fazia as fotos de Bianca lembrarem a dona do hit “Cool For The Summer”. “A Demi tá diferente”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda da postagem.

Nos comentários, a atriz Marcela Ricca se surpreendeu com o visual: “Passada”. A drag queen e cantora Pabllo Vittar escreveu: “Amei mami”. A influenciadora e ex-Fazenda Mileide Mihaile comentou: “Linda”.

Os seguidores de Bianca se dividiram em relação ao look e ao novo visual. Alguns não gostaram do estilo adotado pela youtuber. “Que horror esse short, Bia”, opinou uma seguidora. E outra ainda comentou: “Ficou linda a franjinha, mas o look não dá”. E outro seguidor ainda discordou com Bianca sobre a semelhança com Demi: “Amore, te amo, mas não tem nada a ver”.

Apesar disso, diversos seguidores adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Perfeita sempre”, comentou um fã. E outra seguidora elogiou: “Você fica perfeita de franja”. E outra admiradora ainda comentou: “Maravilhosa”.

“Linda demais”, ainda escreveu uma fã aprovando o estilo. Outra admiradora ainda comentou: “O Brasil é pequeno demais pra você, meu amor. Vai conquistar esse mundão todo, igual a Demi”. Uma outra seguidora ainda opinou: “Belíssima”.

Vale lembrar que Bianca já havia aparecido com a nova franja em suas redes sociais. A influenciadora apareceu com o cabelo novo em sua festa junina em que convidou diversas estrelas. Porém, está é a primeira vez que a ex-namorada do youtuber Fred fez um post com o novo visual.

Perrengue!

Ainda nesta semana, Bianca surpreendeu seus seguidores ao gravar um TikTok contando sobre sua primeira visita a um motel. O que chocou os fãs da influenciadora, é que o date romântico não deu nada certo.

“Eu saí correndo igual um tiro na piscina. Para pior, o que tinha? Uma porta de vidro não avistada por mim até então. Eu dei de cara no vidro, com tudo. E meu nariz começou a jorrar sangue. Aquele negócio quente. O boy olhando pra minha cara, a gente ainda não tinga feito nada, mas eu já tinha conseguido estragar tudo”, comentou Boca Rosa.