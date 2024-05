Bianca Andrade explica motivo de emagrecimento após receber críticas: "Não foi saudável"

Criticada por estar 'muito magra', Bianca Andrade pediu por mais empatia ao esclarecer motivo do emagrecimento e falar sobre procedimentos estéticos

Na última quinta-feira, 30, Bianca Andrade usou as redes sociais para responder as críticas que vem recebendo por ter emagrecido. Também conhecida como Boca Rosa, a empresária esclareceu que o motivo não foi algo proposital e comentou sobre os procedimentos estéticos que fez no rosto.

"Tem uma galera no Twitter que falou que eu estou muito magra, que eu estou muito feia, que eu estou exagerando na harmonização. Eu realmente estou muito magra, nunca estive com esse peso em toda a minha vida, dá para ver pelo meu braço. Toda vez que eu emagreço meu rosto afunda aqui [no maxilar] e isso aqui [a bochecha] cresce. Eu até tenho harmonização, mas assim eu fiz há muitos anos", iniciou a ex-BBB nos Stories do Instagram.

Na sequência, a influenciadora explicou que já fez "1 milhão de coisas" para emagracer, mas desta vez a razão foi diferente. "Dessa vez, eu emagreci de estresse mesmo. Estresse de trabalho, de não comer, não foi saudável, não foi maneiro. É importante lembrar que a gente não pode julgar o corpo do coleguinha, porque isso adoece as pessoas", ressaltou Bianca. "Eu não faço preenchimento e não coloco o ácido hialurônico há muito tempo. A boca eu botei mais um pouquinho.", completou.

"Estou com essa cara porque realmente estou muito magra, não foi que eu exagerei e mesmo se eu quisesse ter colocado [algo], se eu tivesse vontade de fazer [harmonização], seria um problema meu, entende? E tem uma galera que toda vez que eu posto tutorial de maquiagem comentam que o meu rosto é torto. Pelo amor de Deus, parem com isso", pediu ela, finalizando.

