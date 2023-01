Bianca Andrade chama atenção ao exibir corpão em cliques de biquíni: ''Que shape''

Em viagem na neve, influenciadora Bianca Andrade relembra fotos recentes do réveillon ao lado de Juliette e famosos e divide opiniões na web

A influenciadora digital Bianca Andrade (28) já está curtindo viagem na neve, mas usou as redes sociais para recordar sua viagem recente para Pernambuco no fim de ano!

Viajando com Juliette (32) e Gabi Lopes, a empresária postou registros de seu ano novo em seu perfil no Instagram. Em série de fotos, a participante do BBB 20 surgiu ao lado de famosos como Juliette, Gabi Lopes, Thaynara OG, Laddy Nada e João Guilherme.

Em alguns cliques, Bianca surgiu usando um biquíni rosa e chamou atenção pelo corpo e o abdômen saradíssimo.

"Enquanto não tem foto na neve, bora de foto de biquininho nessa viagem que foi uma das mais gostosas da vida! Que galera boa!!! Já tô com saudade!", disse Boca Rosa na legenda.

A influencer recebeu elogios dos fãs pela beleza nos comentários da publicação, mas também foi criticada pelo corpo. "Que shape meus amigos!!!", "Deusa", "Linda de doer", "Maravilhosa como sempreeee", "Gente, a Bianca é maravilhosa, mas o que esta acontecendo que ela esta emagrecendo cada vez mais?", "O que fizeram com a sua barriga", disseram alguns internautas.

Confira as fotos do réveillon de Bianca Andrade:

Bianca Andrade se pronuncia sobre briga com Gabi Prado

No domingo, 01, foi a vez de Bianca Andrade se pronunciar sobre a suposta briga que envolveu ela e a influenciadora Gabi Prado (35). Segundo a empresária, tudo é uma mentira, o que fará ela acionar seu time jurídico para resolver esse problema na justiça.

“Vamos à verdade: isso é uma mentira, essa história que inventaram de que eu humilhei alguém porque participa de reality, é mentira. E é uma acusação muito grave, e essa pessoa que inventou isso, vai ter que responder no lugar devido, que é a justiça”, começou a mãe de Cris (1) nos stories de seu perfil oficial do Instagram.

Então, ela acrescentou sua versão do que ocorreu na festa: “Houve sim um estresse, eu me estressei, não vou ficar aqui também de boa samaritana, de ‘ai, não fiz nada’. Houve um estresse e essa pessoa sabe muito bem porque eu não queria contato com ela, não queria que essa pessoa falasse comigo. Eu estava na fila do banheiro e houve outra mentira que eu estava caindo de bêbada”, contou.

