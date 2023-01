Bianca Andrade se pronuncia sobre briga com Gabi Prado e diz que influenciadora mentiu

Empresária Bianca Andrade usa redes sociais para dar sua versão da história de conflito com influenciadora Gabi Prado

Neste domingo, foi a vez de Bianca Andrade (29) se pronunciar sobre a suposta briga que envolveu ela e a influenciadora Gabi Prado (35). Segundo a empresária, tudo é uma mentira, o que fará ela acionar seu time jurídico para resolver esse problema na justiça.

“Vamos à verdade: isso é uma mentira, essa história que inventaram de que eu humilhei alguém porque participa de reality, é mentira. E é uma acusação muito grave, e essa pessoa que inventou isso, vai ter que responder no lugar devido, que é a justiça”, começou a mamãe de Cris (1) nos stories de seu perfil oficial do Instagram.

Então, ela acrescentou que sua versão do que ocorreu na festa: “Houve sim um estresse, eu me estressei, não vou ficar aqui também de boa samaritana, de ‘ai, não fiz nada’. Houve um estresse e essa pessoa sabe muito bem por que eu não queria contato com ela, não queria que essa pessoa falasse comigo. Eu estava na fila do banheiro e houve outra mentira que eu estava caindo de bêbada”, contou.

“Eu não estava caindo de bêbada, eu estava tendo uma das noites mais felizes da minha vida com a minha amiga que também já participou de um reality, eu também já participei de um reality, essa história não faz o menor sentido. Estávamos na fila, essa pessoa me puxou pelo braço. Tem gente que o santo não bate, que você não quer trocar energia, agora sei bem por que não queria”, completou.

“Quando essa pessoa veio me pegar pelo braço, porque não, ela não veio me ajudar porque eu tava caindo de bêbada, eu estava conversando com a minha amiga. Quando ela veio me pegar pelo braço, eu olhei para ela e falei: ‘Não encosta em mim’. Ela sabia que eu não queria falar com ela, porque ela vacilou comigo”, disse Bianca, se referindo sobre Gabi ter derrubado que Boca Rosa estava acompanhada de Daniel Caon.

“No dia do meu aniversário, estava viajando com meu filho, acordei e ela estava me expondo, expondo uma pessoa que eu tinha ficado, me marcando. Com que motivo eu não sei, mas se ela quer causar, cause com a vida dela, não com a minha. O ranço instaurou”, pontuou.

Bianca ainda aproveitou para falar que Gabi inventou mentiras em seu depoimento sobre a briga. “Essa pessoa inventou três mentiras. A primeira mentira é que eu humilhei ela por causa de reality show. Isso ela vai ter que pagar, porque eu não falei. A segunda é que eu saí me gabando de que era a Boca Rosa, coisa cafona de falar, só para criar a narrativa dela se apresentar, foi esperta. E a terceira é que eu estava caindo de bêbada para me descredibilizar e ela sair como a certa da história, que é muito mais fácil a Boca Rosa sair de escrota”, disse.

“Aí a gente teve esse estresse, não teve agressão, não teve nada, eu não humilhei ela, só falei que não quero ela perto de mim. Tentei voltar para minha festa, não comentei com ninguém, só queria curtir. Aí vem de novo a pessoa, no meio de todo mundo para causar e começou a enfiar o dedo na minha cara, me xingar, aí eu respirei fundo e disse: ‘Tirem essa mulher de perto de mim agora, porque não vou cair nessa pilha’. Aí tiraram ela de perto de mim e eu fui para minha casa”, completou.

🚨AGORA: Boca Rosa se pronuncia e desmente declarações de Gabi Prado. A empresária disse que iria resolver as coisas na justiça. pic.twitter.com/ycT4GtL5Rv — Central Reality (@centralreality) January 1, 2023

Gabi Prado se pronuncia após suposta briga com Bianca Andrade

Através de seus stories, Gabi Prado falou sobre o suposto climão com a influenciadora digital Bianca Andrade durante uma festa em Pernambuco na semana passada. Os boatos diziam que elas teriam brigado fisicamente, mas, segundo Prado, isso não aconteceu.

“O motivo foi porque uma vez eu postei que shippava ela e Caon, já que eles foram juntos pra uma festa e ficaram lá na frente de todo mundo! Achei que não teria problema, mas ela se incomodou, peço perdão. Ontem ela estava caindo de bêbada na fila do banheiro e eu estava atrás e fui ajudar, quando ela virou e viu que era eu, ela começou a dizer que me odiava, que eu era biscoiteira, pra me tirarem de perto dela, que eu era ex-participante de reality, um lixo, uma merda, pedi perdão se ela se incomodou e tiraram ela! Mas, gente, depois eu fiquei tão nervosa e fui tentar entender porque ela tinha falado aquilo, ninguém tocou em ninguém, as minhas amigas (que fizeram reality) se sentiram ofendidas também e foram perguntar pra ela porque ela estava fazendo aquilo e mais uma vez bateu no peito pra dizer que ela era a Boca rosa e quem era eu... Então, Bianca eu vou te falar quem sou eu: prazer, meu nome é Gabrielle Ramos Prado, nascida e criada em Brasília, venho de família humilde, já passei necessidade e hoje graças a Deus, ninguém mais passa! Graças aos realities que participei a minha vida mudou e a da minha família também”, disse ela.

Então, ela falou mais sobre Bianca. "A gente podia ter resolvido numa boa. Como duas mulheres maduras, e eu teria te pedido perdão por ter te 'magoado' não precisava disso numa fila de banheiro. Mas eu entendo, já fui assim como você! Hoje tenho consciência que todas as vezes que maltratei e humilhei alguém foram reflexos de uma vida muito sofrida e que o que eu podia doar, era aquilo ali! Errei, aprendi e não quero mais para mim", declarou.

Por fim, Prado desabafou: "E é isso! Ia deixar de falar, mas já que ela tá contando cada hora uma história diferente pra uma pessoa, resolvi contar o que real aconteceu! E sei que meu insta deve cair, que vou receber muitos haters, que os 'famosos' vão ficar do lado dela, porque aqui o que conta não é caráter e sim a quantidade de seguidores e o lado mais fraco sempre se fod* e quer saber? Tô nem aí! Cansei dessa internet de mentira! E nunca mais ninguém fala um e eu vou ficar calada! Eu não faço parte desse sistema de hipocrisia! Aqui o bagulho é real".