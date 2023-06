Bella Falconi exibe tatuagem intimista em cliques de maiô: "Maravilhosa"

A influenciadora digital Bella Falconi exibiu o corpão sarado e suas tatuagens ao posar de maiô na praia

A influenciadora digital Bella Falconi chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 22, ao mostrar como está curtindo seu dia. Ela está em Porto de Galinhas, em Pernambuco, ao lado do marido, Ricardo Rocha, mais conhecido como Maguila.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a musa fitness surge fazendo pose na areia da praia, usando um maiô estampado, lenço na cabeça e óculos escuros. Em outra imagem, ela aparece de mãos dados com o amado, que está sem camisa e de bermuda vermelha.

Ao compartilhar as imagens exibindo seu corpo escultural, Bella deixou à mostra suas tatuagens no braço, costas e também uma mais intimista no quadril. "Mais um dia pra colecionar memórias", escreveu a influencer, mãe de Victoria, de sete anos, e Stella, de três.

Os internautas encheram a publicação de curtidas e elogios. "Tá gata", disse uma seguidora. "Maravilhosa", comentou outra. "Lindos", disse uma fã. "Linda demais. Aproveite bastante", falou uma admiradora da famosa.

Confira as fotos:

Bella Falconi exibe curvas impecáveis com vestido justo e curto

Recentemente, Bella Falconi chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo exibindo toda sua boa forma e beleza. A influenciadora digital e musa fitness publicou no Instagram um vídeo em que surge toda produzida, usando um vestido justinho e curto, modelo tomara que caia, deixando em evidências suas curvas impecáveis e pernas torneadas.

Na legenda, a musa fitness refletiu sobre a fase que está vivendo e agradeceu por nunca ter desistido. "Se eu pudesse ter um encontro com a Bella de 18 anos, eu certamente diria: - obrigada por não ter escutado a multidão e por nunca ter desistido de você. Cá estamos", escreveu ela.

