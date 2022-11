Bella Campos deixa seguidores babando ao aproveitar o dia quente do Rio de Janeiro

Atriz Bella Campos surge de biquíni para curtir o calor carioca e deixa seguidores sem ar

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 16h05

Nesta quinta-feira, 17, o calor chegou chegando no Rio de Janeiro e a atriz Bella Campos (26) decidiu esquentar mais ainda a internet. A gata aproveitou para ir para a praia para se refrescar em um banho de mar, e decidiu ficar o dia todo de biquíni em casa.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz que recentemente anunciou seu relacionamento com o Mc Cabelinho, mostrou registros de seu dia. “39º para ficar o dia todo de biquíni”, escreveu Bella, falando sobre o clima quente na capital carioca.

Na foto em que compartilhou, Bella Campos aparece usando um biquíni roxo em frente ao espelho, exibindo seu corpo escultural, deixando seus seguidores sem ar de tanta beleza e sensualidade que a atriz ostentou.

Os internautas foram à loucura com a artista. “Essa mulher é tão perfeita que até o nome dela é Bella”. “Simplesmente maravilhosa”, “Deusa do Olímpo”, “A flor mais bela do campo”, são alguns dos comentários que podem ser vistos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)

Bella Campos revela como conheceu MC Cabelinho

Bella Campos e MC Cabelinho estão em um relacionamento sério! A atriz confirmou que os dois estão namorando. Em entrevista ao portal Gshow, ela falou pela primeira vez sobre a relação com o funkeiro, e ainda deu detalhes sobre como os dois se conheceram. No bate-papo, a artista contou que os dois se conheceram nos bastidores da nova novela Vai na Fé. "Sim, estamos namorando! A gente se conheceu na preparação da novela, 'Vai na Fé'. Acho que ainda está muito cedo para falar mais sobre isso. A gente contracena juntos, já até gravamos uma cena juntos e foi bem legal. Ele é um artista incrível e está sendo bem legal", explicou.

Em seguida, Bella ainda falou sobre a exposição da sua vida pessoal. "Não se expor tanto é uma forma de autocuidado porque a partir do momento em que as pessoas ouvem sobre sua vida com frequência, elas vão achando que elas sabem sobre você ao ponto de acharem que podem dar opinião ou que tem propriedade para afirmar ou desafirmar algo", refletiu a artista.