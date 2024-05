Juliette festeja São João e público reage: 'Conseguiu juntar globais, rappers, ex bbbs, amigos e família'

A vencedora do bbb 21 e cantora, Juliette, reuniu amigos e famosos para celebrar o São João e público acompanhou através das redes sociais

Na última quinta-feira, 23, o fenômeno do bbb 21, Juliette (34), reuniu diversos famosos para a gravação do seu projeto de São João, o evento só para convidados levou o nome de São Juão e movimentou a internet. Na rede social X/Twitter, a cantora foi elogiada pelo público que acompanhou o evento através das redes sociais. “A Juli muito querida entre todes conseguiu juntar a menina Marquezine, globais, rappers, ex bbs, subs[celebridades], amigos antigos e família. O são Juão foi um sucesso na sua primeira edição, vamos falando.” escreveu uma internauta.

a juli muito querida entre todes conseguiu juntar a menina marquezine globais rappers ex bbbs subs amigos antigos e família o são juão foi um sucesso na sua primera edição vamos falandoo pic.twitter.com/UHi9KxtRqw — valentina. (@Sfvdlc) May 24, 2024

Nordestina que não nega as raízes, Juliette contou no seu Instagram que o projeto faria com que o público conhecesse uma verdadeira festa de São João: "Eu estou com um projeto novo que chama 'São JUão' e vocês vão conhecer uma verdadeira festa de São João. Eu fiz uma releitura de alguns clássicos, misturando também com elementos meus, com uma visão minha, sério. O projeto está muito bonito. Eu vou gravar dia 23 [de maio] em um evento só para convidados, amigos e família. Depois eu vou postar para vocês." disse.

O evento contou com a presença de Bruna Marquezine (28), João Guilherme (22), Nicole Bahls (38), Pocah (29), Bruna Griphão (25), Vanessa Lopes (22), Yasmin Brunet (35), Henri Castelli (46), entre outros famosos.

O público parece ter gostado das imagens que foi possível acompanhar através das redes sociais, uma fã elogiou o projeto de Juliette, que segundo ela, valoriza e celebra as tradições nordestinas: “Como é bom ser fã da Juliette. Ela quebra barreiras e mantém vivo o nosso São João raiz, mostrando-o em toda a sua essência e autenticidade. Com seu carisma e talento, ela valoriza e celebra nossas tradições, fazendo questão de compartilhar com o mundo a riqueza da nossa cultura.” escreveu no X.

Como é bom ser fã da @juliette Ela quebra barreiras e mantém vivo o nosso São João raiz,mostrando-o em toda a sua essência e autenticidade. Com seu carisma e talento,ela valoriza e celebra nossas tradições,fazendo questão de compartilhar com o mundo a riqueza da nossa cultura.❤️ pic.twitter.com/dDFK2zVGLp — thally (@thallycomenta) May 24, 2024

Já outra internauta comentou: “Assistindo com um sorriso de ponta a ponta todos os vídeos desse São Juão. Espero que esse tenha sido o primeiro de muitos que virão. Feliz de poder estar em mais uma ‘primeira vez’dela.”

assistindo com um sorriso de ponta a ponta todos os vídeos desse são juão. espero que esse tenha sido o primeiro de muitos que virão. feliz de poder estar em mais uma “primeira vez” dela 🥹🤍 pic.twitter.com/pAhtiPmj88 — lorena | são JUão 🪗 (@tweetsdalore) May 24, 2024

Ainda durante a gravação do projeto, Juliette arrecadou doações para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.