Giovanna Lancellotti abre o jogo sobre affair de Bruna Marquezine e João Guilherme

Tá rolando? Giovanna Lancellotti abre o jogo e dá sua opinião após Bruna Marquezine e João Guilherme se recusarem a comentar rumores de affair

Na noite da última quinta-feira, 23, Bruna Marquezine e João Guilherme marcaram presença no sorteio dos desfiles no Rio de Janeiro. Apesar de saírem do evento juntos, eles se recusaram a comentar os rumores de affair. No entanto, uma amiga acabou expondo sua opinião e revelando o romance ao conversar com a imprensa: Giovanna Lancellotti.

No evento, o jornalista Lucas Pasin, do Splash, entrevistou João Guilherme, que se esquivou ao ser questionado sobre o romance. "Muita coisa não condiz com a verdade", disse o artista enquanto deixava a portaria. Em seguida, o colunista também abordou Marquezine, que deu meia volta e se recusou a comentar o assunto.

“Eu sei que vocês precisam perguntar, mas vocês sabem que eu não gosto de falar”, a atriz respondeu de maneira educada. Por fim, Giovanna Lancellotti acabou conversando com a revista Quem, e apesar de revelar que Marquezine e João Guilherme seguem solteiros, ela confirmou que apoia o romance e deseja a felicidade dos dois.

“É claro que eu apoio! Eu adoro os dois, eu acho que os dois são maravilhosos, os dois inteligentes, sagazes e duas pessoas solteiras desimpedidas, por que não né?”, Lancellotti entregou que eles ainda não firmaram um compromisso sério, mas que tem o apoio dos amigos caso estejam pensando em namorar futuramente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Depois de aproveitarem o evento, Bruna e João foram vistos saindo juntos pelos fotógrafos. Vale lembrar que na noite da última quarta-feira, 22, os dois também apareceram em uma festa em São Paulo. A página Pop Onze no X, antigo Twitter, compartilhou um vídeo onde o suposto casal aparece trocando carícias enquanto curtia um show.

No registro, Bruna e João se abraçam e até sussurraram no ouvido um do outro, mostrando sua clara proximidade. Em abril, os artistas também foram vistos trocando beijos em meio do show do rapper Veigh, logo depois de o ator assumir que estava apaixonado. Apesar dos flagras recentes, os rumores de um romance já circulam desde o ano passado.

Detalhe em foto de João Guilherme e Bruna Marquezine chama a atenção:

Mesmo com os rumores rolando há alguns meses, João Guilherme e Bruna Marquezine deram o que falar no fim de abril. Isso porque os dois apareceram abraçados durante um encontro com amigos e os fãs já começaram a shippar os dois. Porém, um detalhe chamou a atenção: a camiseta que ela está usando!

Para quem está acompanhando as últimas notícias sobre os dois, em uma entrevista durante um desfile em São Paulo nos últimos dias, João Guilherme contou que comprou uma camiseta da Maison Margiela para dar de presente para seu 'chuchuzinho' Coincidência ou não, Bruna apareceu justamente com uma camiseta da mesma marca no registro.