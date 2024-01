Bárbara Evans renova visual e semelhança impressiona: “Monique Evans é você?”

Tal mãe, tal filha! Bárbara Evans exibe resultado de transformação no visual e ganha comparações com sua mãe, Monique Evans

Durante a noite do último sábado, 20, Bárbara Evans deixou seus seguidores impressionados ao dividir o resultado de uma transformação em seu visual. A modelo e influenciadora digital repaginou os fios e ganhou comparações com sua mãe, a apresentadora e modelo Monique Evans, após surgir com o cabelo loiríssimo novamente.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Bárbara impactou ao exibir o resultado da mudança. A modelo, que passou um tempo sem retocar os fios durante a gestação de seus dois herdeiros, Álvaro e Antônio, decidiu voltar a descolorir os cabelos desde a raiz, em menos de dois meses após a chegada dos meninos, que nasceram no final de novembro do ano passado.

Com os fios gigantescos e super loiros, Bárbara deu as boas-vindas ao novo visual com uma selfie diretamente do salão: “Uma nova mamãe!! Obrigada a todos os envolvidos”, a modelo legendou a publicação. Os seguidores deixaram muitos elogios para a transformação, mas também ficaram chocados com as semelhanças entre mãe e filha.

“A cara da sua mãe”, disse uma admiradora nos comentários. “Monique Evans é você?”, brincou outra seguidora. “Está linda e muito parecida com sua mãe”, exaltou mais uma. “Muito maravilhosa”, disse outra. “Uau! Ficou ainda mais parecida com sua mãe”, comentou mais uma. Monique também elogiou: “Arrasou muitooo!!”, disse orgulhosa.

Vale lembrar que recentemente, mãe e filha tiveram seus nomes envolvidos em uma polêmica. Isso porque, após a demora da Monique em conhecer os netos, alguns seguidores ficaram curiosos para saber se as duas se dão bem. Após as especulações, a apresentadora fez questão de esclarecer o relacionamento entre elas.

"Você e a Bárbara se dão bem? Às vezes parece que ela é um pouco impaciente com você", disse um de seus fãs. Na resposta, Monique foi sincera e mandou a real sobre como as duas se relacionam. "Sempre fomos muito amigas!! Sempre foi minha companheira. Nos amamos demais!! Mas é o jeitinho dela", disse a loira sobre sua herdeira.

Bárbara Evans relata dificuldades na maternidade:

A modelo e atriz Bárbara Evans fez um sincero desabafo na manhã desta quinta-feira, 18, sobre as dificuldades da maternidade. A loira relatou o cansaço e a rotina de trabalho após a chegada dos gêmeos. Além dos meninos, ela também é mãe da pequena Ayla, que tem apenas um aninho e também é fruto do casamento com Gustavo Theodoro.



Em suas redes sociais, Bárbara desabafou sobre os perrengues com as três crianças: "Ao mesmo tempo, preciso trabalhar e dar atenção às crianças. A gente está sem a babá da Ayla. Preciso dar banho nela - não que isso seja empecilho, mas preciso trabalhar. A rotina dela é de almoçar, subir, tomar um banho, um tetê e dormir", disse ela sobre a primogênita.