Bárbara Evans relata dificuldades na maternidade: 'Cansada emocionalmente'

Mãe de três, a modelo Bárbara Evans fez um longo desabafo a respeito de sua rotina de trabalho e a maternidade após a chegada dos gêmeos

A modelo e atriz Bárbara Evans fez um sincero desabafo na manhã desta quinta-feira, 18, sobre as dificuldades da maternidade. Mãe de três, ela relatou o cansaço e a rotina de trabalho após a chegada dos gêmeos, Álvaro e Antônio.

Em seu perfil oficial no Instagram, a filha de Monique Evans explicou que, mesmo com a ajuda de babás, o dia a dia não deixa de ser cansativo. "Precisava de um tempinho para descansar. Às vezes, as pessoas acham que a gente, por ter babá, não faz nada. Ontem, foi um dia caótico aqui em casa", iniciou.

E continuou: "Ao mesmo tempo, preciso trabalhar e dar atenção às crianças. A gente está sem a babá da Ayla. Preciso dar banho nela - não que isso seja empecilho, mas preciso trabalhar. A rotina dela é de almoçar, subir, tomar um banho, um tetê e dormir", disse ela sobre a primogênita, de 1 ano.

"Nesse tempo que ela dorme, eu consigo resolver as minhas coisas. Só que ontem ela não queria dormir, então fiquei duas horas com ela no quarto deitadinha, cantando, contando historinha e tudo o que vocês podem imaginar. Ela não chorou - tem dias em que faz birra, chora -, mas estava com sono. Ao mesmo tempo, os gêmeos com cólica, e eu ouvindo os gritos deles, enquanto tentava fazer ela dormir. Isso mexe com o emocional da mãe", desabafou.

Cansada emocionalmente

Ao longo de seu relato, Bárbara Evans explicou que precisa trabalhar, uma vez que as crianças dependem financeiramente dela e do marido, Gustavo Theodoro. "Não fico de pernas para o alto contando carneirinhos. Ontem, foi um dia caótico, porque eu não sabia muito o que fazer. O choro dos meninos de dor, doía no meu coração. Eu pegava um para acalmar e o outro chorava. Fiquei cansada emocionalmente", relatou.

A famosa finalizou o desabafo revelando que, após o marido conseguir ficar com as crianças, ela tomou um calmante para dormir e descansar. "Precisava desse tempinho para me recompor e voltar às minhas forças", concluiu.