Bárbara Coelho, do Esporte Espetacular, exibe o corpão em dia na praia

De biquíni amarelo, Bárbara Coelho ostenta suas curvas deslumbrante ao fazer exercícios na orla do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 14h17

A apresentadora Bárbara Coelho (34), que comanda o programa Esporte Espetacular, aproveitou a manhã desta sexta-feira, 2, para se exercitar ao ar livre. A beldade apareceu só de biquíni amarelo estilo fio-dental ao jogar vôlei com seus amigos.

Bárbara foi fotografada pelos paparazzi e deixou à mostra sua ótima forma física. A musa exibiu a barriguinha sarada e as pernas torneadas ao curtir o momento do dia ensolarado.

Recentemente, a apresentadora contou que sempre gostou de se exercitar. Em conversa com a Quem, ela contou sobre os esportes que já fez. “Joguei vôlei por oito anos, também fiz ginástica olímpica, fiz natação, handebol. Meu envolvimento com o esporte trouxe muito para a minha vida pessoal e profissional. O esporte trouxe disciplina, me fez acreditar que eu poderia conquistar aquilo que eu almejava”, declarou.

Confira as fotos de Bárbara Coelho na praia:

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!