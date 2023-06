Ator de Terra e Paixão, Leandro Lima curte dia na praia com o filho caçula

De bermuda, Leandro Lima é flagrado em dia de diversão na praia com o filho caçula e a esposa

O ator Leandro Lima, que interpreta o delegado Marino na novela Terra e Paixão, da Globo, aproveitou a manhã de folga nesta terça-feira, 27, para curtir uma praia no Rio de Janeiro. Ele foi flagrado pelos paparazzi enquanto renovava o bronzeado ao lado da esposa, a modelo Flávia Lucini, e também do filho caçula, Toni.

O artista exibiu seu corpo musculoso ao ser visto sem camisa e usando apenas uma bermuda. Ele apareceu brincando com o filho no mar e também na areia com direito a muitas risadas e carinhos.

Há poucos dias, a família foi fotografada ao desembarcar em um aeroporto no Rio de Janeiro e Toni mostrou que já sabe andar ao aparecer caminhando junto com os pais.

Vale lembrar que Toni nasceu de um jeito inusitado. Ele veio ao mundo dentro do carro da família enquanto estavam indo para a maternidade. A história foi contada pelos pais em uma entrevista no Fantástico, da Globo. “A conclusão que a gente chegou é: tudo que a gente planejou deu errado. Mas toda a preparação que a gente fez, fez com que desse certo”, disse ele. A esposa dele, Flavia Lucini, sentiu o início do trabalho de parto em casa e ficou surpresa com a rapidez como tudo aconteceu. "Eu entrei em uma espécie de transe. Eu entrei no banheiro e eu lembro que ele falou: 'calma, só está começando'. E eu falei: 'se estiver só começando, eu vou morrer", relembrou ela.

Os dois chamaram uma amiga para ajudá-los depois do início do trabalho de parto e foi ela quem os orientou a ir para a maternidade. “Eu não tinha noção de que estava acontecendo. Ela [a amiga] falou: vai nascer no carro tá”, contou ele. Por fim, Leandro Lima contou que nunca esperava que o filho poderia vir ao mundo deste jeito. “Já fiz muita coisa com personagem, mas nunca pensei nesta cena. Foi cena de filme”, disse ele.

Leandro Lima também é pai de Giulia, de 21 anos, fruto de relacionamento anterior.

Veja as fotos de Leandro Lima com a família na praia:

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews