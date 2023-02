Ator de Poliana Moça, Théo Medon faz mudança radical no cabelo e surge platinado

Para curtir os dias de carnaval, Théo Medon decide platinar o cabelo: 'É o momento perfeito para isso'

O ator Théo Medon, que interpreta o Mário Antunes na novela Poliana Moça, do SBT, está com novo visual! O rapaz radicalizou na mudança do cabelo e decidiu ficar platinado a tempo de curtir os dias de carnaval no final de semana.

Nesta quinta-feira, 16, ele esteve no salão da hairstylist Julia Dreger para ficar loiríssimo e adorou a transformação, que durou mais de 6 horas para ser finalizada. "Estava esperando uma brecha em minha agenda para dar uma radicalizada e acho que o Carnaval é o momento perfeito para isso", disse ele, que vai curtir a folia no Rio de Janeiro.

Além disso, o ator também comentou sobre o sucesso do seu personagem em Poliana Moça. "Já são quase seis anos emendando trabalhos, então, poucas vezes pude escolher o corte ou mudar a cor do meu cabelo. Quando se está gravando uma novela, é preciso manter uma continuidade… O meu cabelo é o cabelo do personagem", afirmou ele, que está feliz com a atua fase do seu personagem. "O Mário está olhando diferente para sua melhor amiga, a Lorena, e resolveu que é hora de demonstrar. Quem sabe vira namoro?".

Sophia Valverde se despede do SBT

Após o fim das gravações de Poliana Moça, Sophia Valverde, que é a protagonista da trama, encerrou o contrato com o SBT e fez um texto nas redes sociais para se despedir da emissora.

"Hoje meu contrato se encerra com o SBT. O SBT foi onde iniciei minha carreira de atriz. Gratidão também a todos da produção (foram tantos), câmeras, equipe de iluminação, contra regras, equipe de som, iluminação, preparadores de elenco, Rosinha e suas assistentes, gratidão pela Helena (por fazer tantos tours comigo pro sbt e por ter me acompanhado em tantas gravações de outros programas da casa) e sua equipe, pessoal da equipe de música, da equipe de coreografia, figurinistas, equipe de cabelo e maquiagem, pessoal da costura, da água, motoristas, seguranças do sbt, pessoal da praça de alimentação, da conti, aos meus colegas de elenco de todas novelas. Pensa num pessoal maravilhoso e que tinha prazer em estar junto, trabalhar junto e rir muito de tantas coisas… em especial ao Pedra que sempre me contava histórias da vida dele kkkkk! Como vou sentir saudade de tudo isso", disse ela.

"Mas a vida de artista é assim: um dia você está em uma produção e num outro você está em outra. Vive vários personagens durante a carreira. Sou muito grata porque sei que até aqui foi DEUS quem cuidou de mim e que me direcionou de uma forma tão linda. E coloco nas mãos Dele o meu futuro, acreditando que Ele colocará no meu caminho apenas aquilo que será bom pra mim e pra minha família. Obrigada a todos que assistem a novela e que dia a dia me mandam mensagens queridas e cheia de amor. Amo vocês e obrigada por estarem ao meu lado sempre me apoiando. "O fim de um contrato não é o fim de novas possibilidades. Mas o início de novas experiências e realizações. Esse ciclo que se encerra hoje não me impede de voltar, porque sei que as portas estarão abertas. As memórias boas e felizes serão eternas. Gratidão SBT, sempre", contou.