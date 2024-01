Após iniciar quimioterapia, Fabiana Justus mostra como cuida do cabelo

Em tratamento contra leucemia, Fabiana Justus compartilhou com os seguidores como tem cuidado do cabelo após a quimioterapia

A influenciadora Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um pouco de sua rotina no hospital. Ela, que foi diagnosticada com leucemia e está internada para realizar o tratamento, mostrou como tem cuidado dos cabelos após o início da quimioterapia.

Recentemente, ela contou que os fios começaram a cair por conta da medicação. "Fazendo selfie enquanto ainda tenho meu cabelinho. Que já está caindo sem parar", disse ela, na ocasião.

Na última terça-feira, 30, em seu Instagram oficial, Fabiana surgiu hidratando o cabelo e mostrou o passo a passo de como finaliza. Ao longo do processo, a irmã de Rafa Justus surgiu recebendo ajuda para secar e modelar as madeixas.

Fabiana Justus falou abertamente sobre seu diagnóstico na última quinta-feira, 25, quando publicou em seu perfil um vídeo emocionante revelando o momento em que descobriu a doença. No registro, ela relatou as dificuldades em assimilar seu diagnóstico, que foi recebido de maneira rápida, mas fez questão de ressaltar que está pronta para enfrentar a batalha contra o câncer.

Após passar um tempo isolada, a filha de Roberto Justus recebeu a visita da família no hospital. O reencontro com os três filhos foi registrado e compartilhado por ela.

Fabiana Justus recebe homenagem de Ticiane Pinheiro

A influenciadora Fabiana Justus, que está internada para tratamento contra leucemia, recebeu uma homenagem especial de Ticiane Pinheiro. Nesta quarta-feira, 31, a apresentadora da Record reuniu diversos registros das duas e falou um pouco sobre sua relação com a ex-enteada.

Casada atualmente com o jornalista César Tralli, Ticiane já viveu um relacionamento com Roberto Justus, pai de Fabiana, durante oito anos. Em seu instagram oficial, ela publicou um vídeo emocionante com a música 'Clareou', de Diogo Nogueira, que fala de superação.

"Fa, eu já disse que te amo hoje? Tenho pensado tanto em você e essa corrente de amor que se fez ao seu redor é tão linda que me emociona! Fa, você é uma menina de luz. Tive o privilégio de conviver quase que diariamente com você por 8 anos e a cada dia eu me apaixonava mais pela pessoa linda que você é", iniciou a famosa.

E continuou: "A nossa amizade, nossa cumplicidade sempre foi muito linda e verdadeira e isso nunca mudou… Uma sempre torcendo pela outra. Evoluímos, crescemos, nos tornamos mães… Amei acompanhar você se tornando essa mulher forte, madura, incrível. Sei que passaremos por momentos difíceis, digo 'passaremos', porque essa luta é nossa, das pessoas que te amam e estão torcendo muito por você".