Em luta contra o câncer, Fabiana Justus recebe homenagem de Ticiane Pinheiro

Em homenagem emocionante, Ticiane Pinheiro declarou apoio à Fabiana Justus, sua ex-enteada, que está em tratamento contra leucemia

A influenciadora Fabiana Justus, que está internada para tratamento contra leucemia, recebeu uma homenagem especial de Ticiane Pinheiro. Nesta quarta-feira, 31, a apresentadora da Record reuniu diversos registros das duas e falou um pouco sobre sua relação com a ex-enteada.

Casada atualmente com o jornalista César Tralli, Ticiane já viveu um relacionamento com Roberto Justus, pai de Fabiana, durante oito anos, com quem teve sua primogênita Rafa Justus. Em seu instagram oficial, ela publicou um vídeo emocionante com a música 'Clareou', de Diogo Nogueira, que fala de superação.

"Fa, eu já disse que te amo hoje? Tenho pensado tanto em você e essa corrente de amor que se fez ao seu redor é tão linda que me emociona! Fa, você é uma menina de luz. Tive o privilégio de conviver quase que diariamente com você por 8 anos e a cada dia eu me apaixonava mais pela pessoa linda que você é", iniciou a famosa.

E continuou: "A nossa amizade, nossa cumplicidade sempre foi muito linda e verdadeira e isso nunca mudou… Uma sempre torcendo pela outra. Evoluímos, crescemos, nos tornamos mães… Amei acompanhar você se tornando essa mulher forte, madura, incrível. Sei que passaremos por momentos difíceis, digo 'passaremos', porque essa luta é nossa, das pessoas que te amam e estão torcendo muito por você".

Ao final de sua homenagem para Fabiana Justus, Ticiane Pinheiro reforçou todo apoio e solidariedade com a influenciadora durante esta fase delicada. "Sei que você é forte o suficiente para esse combate e vai vencer. Tenho certeza que jajá você estará curada e vamos comemorar muito juntas, só fico com coração partido com o processo, mas você vai tirar de letra porque você tem uma família incrível te apoiando e te dando todo amor. Deus está contigo, cuidando de você! Te amo absurdamente", concluiu ela.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Fabiana Justus mostra novos registros de reencontro com os filhos

Internada para realizar um tratamento contra a leucemia mieloide aguda, a influenciadora digital Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, compartilhou novos registros de seu reencontro com os três filhos. Na última segunda-feira, 29, os pequenos, frutos de seu casamento com Bruno D'Ancona, puderam finalmente visitá-la no hospital.

Em seu perfil no Instagram, ela reuniu uma sequência de momentos ao lado das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e do pequeno Luigi, de cinco meses. Nas imagens, é possível observá-la bastante emocionada enquanto brinca com as crianças.

"1... 2... 3... Bênçãos que não tem fim. Ontem foi um dia especial!", escreveu Fabiana Justus na legenda da publicação. Ainda na segunda-feira, 29, ela havia compartilhado fotos da visita especial da família e falou sobre a alegria de poder reencontrar os filhos.