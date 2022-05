Após BBB 22, Eliezer faz nova harmonização facial: ''Vim fazer o retoque''

Eliezer mostrou o resultado de nova harmonização facial que fez recentemente

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 17h12

Na última quarta-feira, 11, Eliezer (32) usou suas redes sociais para exibir o resultado de uma nova harmonização facial.

O ex-BBB publicou uma série de stories onde aparece no consultório de sua médica, fazendo um retoque do procedimento que fez em maio de 2021.

"Falou-se tanto da minha harmonização facial quando eu estava lá dentro, eu vim fazer o retoque. Eu estava devendo quando entrei no programa! Depois eu mostro o que ela está fazendo para me deixar decente", disse ele, brincando com a profissional.

Em seguida, o artista mostrou o resultado do antes e depois, mostrando claras modificações.

Confira o resultado da nova harmonização facial de Eliezer do BBB 22: