Após 3ª gravidez, esposa de Cristiano choca com barriga após tratamento

Após 9 meses do nascimento de seu terceiro filho, esposa de Cristiano, Paula Vaccari, choca ao exibir sua barriga após procedimento

A esposa de Cristiano, da dupla com Zé Neto, Paula Vaccari, impressionou ao mostrar como está sua barriga após nove meses do nascimento de seu terceiro filho com o sertanejo. Em sua rede social, a loira compartilhou registros exibindo a região depois de passar por um tratamento.

Ao ir fazer o procedimento estético, a mulher do cantor se gravou para mostrar um pouco do que está fazendo para tirar a flacidez da pele. Já com resultado visível, Paula Vaccari chocou ao esbanjar a cinturinha em um vídeo no espelho.

"Hoje estou aqui pra minha segunda sessão de morpheus. Eu tinha contado pra vocês que a gente tinha feito, que é pra aquela flacidez da gestação, barriga e agora também que eu emagreci muito. Fui me trocar e todas as calças não serviam, caindo, maravilha", comemorou a perda de peso.

"Fica tudo pontilhado. Aí esses pontilhados vão cicatrizando e a pele vai colando. Aqui tá inchado por causa da aplicação das injeções que é onde tem uma gordura a mais, então ele incha. Agora eu massageio bastante e ele vai aderindo, sabe. O que acontece, fica aquela pele pós gestação aqui, então quero que ela cole, e o morpheus é a melhor indicação. Daqui uns 15 dias já mostro de novo", explicou o que precisa fazer após o tratamento para a pele ficar sem flacidez.

Vale lembrar que o terceiro herdeiro do casal, Miguel, nasceu com um problema cardíaco, chamado de Tetralogia de Fallout, que foi diagnosticado ainda na gestação e é problema congênito no coração causado pela má formação do músculo cardíaco. Desde o nascimento dele, os pais já sabiam que ele iria realizar a cirurgia em algum momento do seu crescimento.

Cristiano mostrou foto do filho após a cirurgia

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, mostrou a primeira foto do seu filho Miguel após a cirurgia no coração. Na imagem, o menino apareceu dormindo enquanto era monitorado na internação. Na legenda, o pai coruja falou sobre a força do filho e a fé em sua recuperação. Além disso, ele mandou recado para o herdeiro.

"Mais um combate, mais uma etapa do milagre da sua vida concluído. É filho, nem com meus 35 anos, já enfrentei tantas lutas pela vida como você! A dor de te ver passar por tudo, é imensurável, mas Jesus esta no barco, conduzindo, confiamos e te entregamos, e o que pedimos alcançamos. A fé é a única força que nós manteve de pé até aqui, mas fé por inteiro, fé sem desconfianças de Deus, eu sempre pedi pela sua vida, pelo seu milagre, mas sempre pedi pra que fosse feita a vontade de Deus, não a minha, pois tinha fé de que ele saberia o melhor pra nós, jamais culpei ou culparia Deus por nada que acontecesse!", disse ele.

"Você venceu mais um combate, de uma guerra, mas essa batalha era a mais difícil e importante e delicada, quem esteve a sua frente comandando essa batalha, também se chama Miguel, o Arcanjo do Senhor, que te defendeu no combate, pois eis o significado do nome de vocês “Quem como Deus?”

Obrigado a todos pelas orações e toda positividade, tenham certeza que elas chegaram até o Miguel!", completou.